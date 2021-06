Cătălin Botezatu, enervat de comentariul Iuliei Albu. Schimb de replici dure: Lui nu îi plac bărbații? / Tu știi cum e să fii urât

Iulia Albu și Cătălin Botezatu au avut o conversație telefonică tensionată în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță. Chiar dacă creatorul de modă a avut doar cuvinte de laudă la adresa vedetei, aceasta nu s-a putut abține și a făcut o remarcă usturătoare. Designer-ul i-a atras atenția Iuliei Albu, dar a continuat să vorbească frumos la adresa ei.

Chiar dacă cei doi nu au avut niciodată o relație de prietenie, Iulia Albu susține că tensiunea ar fi pornit din cauza rochiei ei de mireasă. Fostul soț, Mihai Albu și-ar fi dorit ca Iulia să poarte la nuntă o rochie marca Cătălin Botezatu, dar vedeta nu și-a dorit asta și a ales una semnată de Răzvan Ciobanu.

Invitată în cadrul podcast-ului ”Acasă la Măruță”, Iulia Albu a fost întrebată despre relația ei cu Cătălin Botezatu. Gazda emisiunii de pe Youtube l-a sunat pe creatorul de modă pentru a rezolva conflictul dintre cei doi.

Iulia Albu și Cătălin Botezatu, schimb de replici

„Nu ne-am vorbit de când a plecat de la noi. Ea chiar a purtat o rochie semnată Botezatu la Columbeanu. Trebuie să își facă rochia la creatorul pe care îl dorește. Asta nici nu contează. Noi ne-am înțeles foarte bine la Bravo, ai stil”, a spus Botezatu în cadrul podcast-ului.

Cătălin l-a întrebat pe Măruță cum este îmbrăcată Iulia, spre surprinderea vedetei care a ținut să facă o remarcă care a șocat pe toată lumea.

„Măi, lui Cătălin nu îi plac bărbații? Scuzați, pot să spun asta pe podcast? Te pupăm, Cătă, nu am zis nimic! Să ai o zi bună! Păi n-a spus el la tine la podcast?”, a spus Iulia.

„Ai înțeles greșit. Tu ești răutăcioasă în continuare. Eu am spus altceva, că mă bucur că sunt iubit și de femei și de bărbați în aceeași măsură. Tu știi cum e să fii urât. Ești o femeie deașteaptă și frumoasă și cred că așa vei rămâne pentru binele tău”, i-a atras atenția Cătălin Botezatu, potrivit Spectacola.ro.

Iulia Albu și Cătălin Botezatu, conflict și la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu

La îndemnul mamei lui Răzvan Ciobanu, Iulia Albu a ținut un discurs la înmormântarea designerului, în anul 2019, fapt ce l-a făcut pe Cătălin Botezatu să se simtă atacat după ce a auzit cuvintele criticului vestimentar și i-a spus acest lucru fostei colege de la Kanal D. Astăzi, Iulia Albu vorbește despre discursul de la înmormântare și despre relația cu Botezatu.

Iulia Albu spune că nu a dat niciun nume în discursul de la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu, dar recunoaşte că s-a referit la anumite persoane şi nu a ezitat să îi dea o replică lui Cătălin Botezatu.

"Fiind rugată de mama lui am ţinut un discurs. Eu cu Botezatu nu am mai vorbit de mult timp şi nu am fost niciodată prieteni. Ultima dată când l-am văzut era într-un supermarket, de fapt, nu l-am văzut pe el, ci nişte chiloţi făcuţi de el. Nu m-am gândit să-l sun. Eu nu am nominalizat pe nimeni în discursul meu. Ce ai vrea ca Iulia Albu să nu fie Iulia Albu? M-am referit la anumite persoane care erau acolo. Crezi că ei sunt mai puţin vinovaţi decât cei care i-au dat prima dată substanţe? Eu am spus ce am avut de spus, cine înţelege înţelege", a spus Iulia Albu într-o emisiune de televiziune.