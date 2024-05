Cât a încasat Mircea Diaconu pentru filmul "Asfalt tango": "Au fost niște bani buni. Mă gândeam ce fac cu ei. Era să mă cert cu soția"

"Când noi eram actori, era una, azi e cu totul alta. Noi eram actori, erau niște venituri și societatea în general nu mișca bani, nu se uita după castele. Astăzi este exact invers. Contează mai mult aceste lucruri decât celelalte, ceea ce e anormal. Adică, dacă te faci actor, nu te faci pentru bani. Dacă vrei bani, fă-te bancher, care sunt cu bani mulți. (...) Dacă bogăția e o cifră, îmi pare rău. Bogăția înseamnă multe lucruri, nu doar banii înseamnă bogăția. Și nu fac teorii. Fericirile, împlinirile unui actor sunt de tipul acesta și pe care nicio sumă de pe lume nu le poate înlocui. (...)

Am filmat cu o distribuție fenomenală Cuibul salamandrelor, care a fost coproducție româno-italianoamericană, cu actori din America, din Italia. În distribuție erau Radu Beligan, Florin Piersic, Gheorghe Dinică, Jean Constantin, Mircea Diaconu… Și noi eram cu ei. M-am și împrietenit cu un actor. Cine vede prima variantă cu Spartacus, aia cu Kirk Douglas, pe care o știm toți și care e clasică și istorică, în prima parte a filmului e duelul în arenă între Draba (interpretat de Woody Strode) și Spartacus. Și acel tip imens și chel era partenerul nostru în filmul acesta, în 1975.

Eram la marginea Saharei, filmam și ne-am împrietenit. Era și cu soția lui. Și m-a întrebat cum am făcut contractul la film: "Ai făcut pe acțiuni sau ai luat o sumă separată?." - "Nu, am luat o sumă separată." M-a întrebat cât și i-am spus: "40.000". Nu i-am spus că sunt lei. Impozabili erau 22.000 de lei, ceea ce însemna vreo patru salarii din România, nu mai mult. "Bine!", a zis el. La ei era cu dolari, dar nu avea nicio importanță. El avea pentru mine același respect. Când se uitau la Dinică, cădeau pe spate ei, cu banii, cu dolarii lor. Asta e problema, de fapt. Înțelegeți care este diferența?", a spus Mircea Diaconu, într-un interviu pentru viva.ro.

"Mă gândeam ce fac cu banii. Acasă era să mă cert cu soția"

"După Revoluție, am făcut primul film cu Nae Caramfil, Asfalt tango, în care în rolul principal eram și eu, și era doamna Charlotte Rampling, actriță de Hollywood, partenera lui Paul Newman, acesta era nivelul. Și era partenera mea. Ea avea contract într-o zi de filmare pentru cât aveam eu în toate cele 40 și ceva de zile ale mele. Dar nu avea nicio importanță. Între noi nu era nicio diferență. Calitatea noastră profesională era satisfacția mea și împlinirea mea. Avea importanță câștigul?

Oricum au fost niște bani buni, 6.000 de dolari la vremea aceea. Mergeam cu bicicleta spre casă, după ce am semnat contractul, și mă gândeam ce fac cu banii. Acasă era să mă cert cu soția când am zis că îmi iau un tractor. "Cum să îți iei un tractor?." Păi, zic: "Un tractor produce. Nu vreau să stric banii." Nu am luat nici în ziua de azi. Nu m-a lăsat să iau tractor. Dar ce mă doare e că tinerii nu au ajuns să facă nimic în viață, profesional vorbind, și se întreabă cât le iese. Te anulezi ca actor", a povestit Mircea Diaconu.

