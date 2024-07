Cât a cheltuit Ioana Tufaru în vacanța cu familia la Eforie Nord. "Mai mâncam o supă la plic, un cartof prăjit..."

Ioana Tufaru s-a bucurat și în această vară de o mică escapadă pe litoralul românesc la Eforie Nord, însoțită de soțul ei și de fiul lor, Luca. Cei trei nu s-au lăfăit în mese servite la restaurantele din stațiune, ci au preferat să mănânce la cazare, pentru a economisi bani.

Deși se confruntă de ani de zile cu probleme financiare, Ioana Tufaru a reușit să economisească destui bani pentru a-și duce familia într-o scurtă vacanță, așa cum o face în fiecare an. Recent, a fost evacuată din garsoniera primită de la Gigi Becali și s-a mutat într-o locuință cu chirie. Cu toate acestea, pentru cele patru zile petrecute la mare, familia Tufaru a cheltuit nu mai mult de 1.700 lei, inclusiv costul cazării, din spusele ei.

„A fost o experiență minunată la mare. A fost diferit... am stat mai puțin decât de obicei din cauza unui buget mai restrâns acum”, a mărturisit Ioana Tufaru pentru Ciao. De când stăm cu chirie, și faptul că am fost mai atenți la ce și cât cheltuim …. în rest nimic diferit, aceleași gazde minunate, aceeași locație de vis și nu în ultimul rând, aceeași distracție. Am stat patru nopți în Eforie Nord, unde venim al doilea an, și unde recomand tuturor să vină. Gazdele sunt minunate, locația de vis, totul la superlativ și recomand cu drag! În total, cu cazare cu tot, am cheltuit cam în jur de 1.700 de lei”, a mai spus Ioana pentru sursa citată.

Invitată, în trecut, în emisiunea "În Oglindă" moderată de Mihai Ghiță, aceasta s-a plâns și că soțul ei, Ionuț Mardare, se confruntă cu probleme de sănătate iar mare parte din veniturile lor se duc și pe tratament care nu e deloc ieftin. „Soțul meu are probleme groaznice cu inima și cu plămânii, are niște fibrilații foarte nasoale. Ia tratament, trebuie să îl ia toată viața, că nu are încotro. Costă și tratamentul, dar ne chinuim și așa.”, a spus Ioana Tufaru.







