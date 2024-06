Care e problema, de fapt, cu Babasha și huiduielile de la concertul trupei Coldplay

S-a lăsat cu huiduieli la concertul trupei britanice Coldplay, susținut pe Arena Națională din București, după ce Babasha a fost invitat să cânte pe scenă.

Cine l-a huiduit a fost acuzat de rasism. O spune chiar Babasha. „Indiferent de genul muzical pe care îl cânt, pentru cine nu înțelege treaba asta, maneaua este rău famată doar din cauza rasismului, nu din cauza muzicii în sine”, a spus Babasha.

Nici vorbă de rasism. Ai nevoie de ceva minte să-l chemi pe Babasha la un concert Coldplay. Cine ascultă rock alternativ, pop și alte influențe de acest gen nu are cum să asculte Babasha. Nu am zis că nu are cum să asculte manele, ci că nu are cum să asculte Babasha.

Și nu, nu este vorba despre rasism. Românii au dovedit că nu sunt rasiști. Când la Neversea a fost pusă o manea cântată de Adrian Minune, publicul a fost în extaz. „Aşa sunt zilele mele“ a făcut parte din playlist-ul DJ-ului Salvatore Ganacci. Dar depinde totuși și unde pui manele - la Neversea parcă se mai pupa o manea cu bumțibumți de pe acolo și mai contează și calibrul manelistului.

Nu poți compara pe Adrian Minune, Florin Salam cu Babasha de care n-au auzit nimeni. Mă rog, știu că trendingul de pe Youtube mă contrazice, dar ați înțeles ideea.

E ca și cum la un concert de muzică simfonică pui Gică Petrescu.

Nu e vorba de rasism. Nu trebuie să ne placă Babasha. Când ascultăm manele, nu ne uităm la culoarea pielii, ci la ce transmite omul. Iar Babasha nu transmite chiar nimic. Cel puțin nu mie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News