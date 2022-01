"Caracterul meu a suferit anumite mutaţii". BRomania, moment de sinceritate: M-am decis să nu mai încerc să fiu altceva decât un băiat sensibil, aşa cum eram înainte

"A fost dureros"

"Am avut multe eşecuri. Nu mă pricep să pierd, sunt foarte competitiv şi ambiţios. Norocul a fost că mi-am dat seama de această problemă undeva în adolescenţă şi nu am lăsat-o să mă domine şi să mă transforme într-un om greu de suportat. La un moment dat, am produs un serial în care am investit mulţi bani şi multă muncă, înainte să am bani de pierdut, înainte să fac filme, şi am avut promisiuni de la o televiziune că o să-l producă.

După care au urmat câteva luni în care nu am primit nicio veste şi a fost dureros. Preferam să îmi spună de la început NU. Când am aflat că fac, totuşi, un serial într-un context similar cu al meu, m-am ambiţionat şi l-am filmat în câteva zile şi i-am dat drumul pe Internet, unde a devenit într-un timp record cel mai popular serial de pe YouTube. Deci am gestionat eşecul, învăţând şi încercând să merg înainte", a mărturisit Matei Dima pentru okmagazine.ro.

"Caracterul meu a suferit anumite mutaţii"

"Au trecut şapte ani de când m-am întors în România şi am devenit cunoscut. În timpul ăsta, caracterul meu a suferit anumite mutaţii de multe ori, fie că au venit din cauza oamenilor din jur, a influenţelor, din cauza succesului sau pur şi simplu din vina mea. Asta m-a făcut să încep să mă comport de multe ori diferit faţă de cum sunt eu. M-am decis să nu mai încerc să fiu altceva decât un băiat sensibil, aşa cum eram înainte de toată gălăgia asta", a mai spus acesta.

"Am pierdut mulţi bani, până să fac bani"

"Am pierdut mulţi bani, până să fac bani. O să mă prefac şi eu în speaker motivaţional/antreprenor (că şi aşa sunt sute acum) şi o să spun top 3-ul care cred eu că te duce la succes financiar major: munceşte într-o industrie de care ai habar, aliază-te cu oameni mai deştepţi decât tine în domeniu şi alege o industrie unde tavanul este cât mai înalt", a spus Matei Dima.

