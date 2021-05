Buşoi îl susţine pe Cîţu pentru şefia PNL. Mesaj despre Orban: A făcut multe, dar...

Cristian Buşoi îl susţine pe Florin Cîţu la congres, pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal.

"A început competiția internă pentru alegerea viitorului președinte al Partidului Național Liberal. Sunt sigur că va fi o cursă dominată de fair play, în care candidații își vor prezenta proiectele și cel mai bun va câștiga. Sunt alături de premierul Florin Cîţu și îl susțin în această cursă pentru că este momentul ca în PNL să se facă schimbul de generații.

Ludovic Orban a făcut multe pentru partid și îi mulțumesc, dar acum este timpul să alegem în fruntea noastră un om dinamic, ce poate duce PNL la alt nivel. Premierul Florin Cîțu a dovedit, în aceste luni, că poate conduce România spre dezvoltare și prosperitate și că forța necesară pentru a da un nou suflu politicii liberale", transmite, printr-un mesaj publicat pe Facebook, europarlamentarul Cristian Buşoi.

Florin Cîţu şi-a anunţat candidatura la preşedinţia PNL

Premierul Florin Cîţu, vicepreşedinte al PNL, şi-a anunţat candidatura la preşedinţia partidului, adăugând că partidul are nevoie de un "suflu nou".



"Am decis să mă înscriu în competiţia pentru preşedinţia Partidului Naţional Liberal. Vă mulţumesc că sunteţi azi alături de mine, când fac acest anunţ important pentru partid, pentru România şi pentru mine. Am decis să mă înscriu pentru competiţia pentru preşedinţia Partidului Naţional Liberal. Le mulţumesc şi liderilor politici puternici din PNL care au crezut în mine din primul moment în care m-am înscris în partid şi care şi astăzi mă susţin şi fac parte din echipa mea", a declarat duminică Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă.



Premierul Florin Cîţu a amintit că în octombrie 2016 s-a hotărât să intre în politică.



"Liberal convins, singura variantă pentru mine a fost PNL. Sunt liberal convins, un om care am trăit toată viaţa după principiile liberale. Le-am aplicat, le-am respectat, oriunde am muncit în lumea asta. Ştiţi foarte bine că doar liberalismul salvează România", a spus Florin Cîţu, citat de Agerpres.