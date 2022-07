Britanicii pierd la salariu pentru prima dată după 2 decenii. Inflația, un musafir nepoftit la masă, care te lasă fără venituri

Angajații din Regatul Unit se confruntă cu cea mai mare scădere a salariilor din mai bine de două decenii, deoarece creșterea prețurilor la alimente și energie fură o bună parte din salarii. Salariile reale, ale muncitorilor care iau în considerare inflația, au scăzut cu 2,8% între martie și mai, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate marți de Oficiul Național de Statistică.



Acesta este cel mai rapid declin de când ONS a început să țină evidența în 2001.

Criza din Guvern și-a pus amprenta

La începutul acestei luni, premierul britanic Boris Johnson a demisionat după ce o serie de scandaluri etice s-au dovedit prea costisitoare pentru ca guvernul să le elimine, scrie CNN. Succesorul său, care este în prezent necunoscut, se confruntă cu o serie descurajantă de provocări economice și financiare.



Timp de luni de zile, creșterea prețurilor globale la energie și la mărfuri, agravată de invazia Ucrainei de către Rusia, au contribuit la stimularea inflației globale. A cincea economie a lumii a fost una dintre cele mai puternic afectate de criza care încă se instalează.



Prețurile de consum din Regatul Unit au atins un maxim de 40 de ani de 9,1% în mai, cel mai mare dintre economiile lider din G7 și se estimează că vor crește peste 11% mai târziu în acest an, în ciuda unei serii de creșteri ale ratei dobânzii.

Aproape 500 de lire în plus pentru a menține nivelul de trai

Gospodăriile resimt tensiunea. Facturile consistente la energie și alimente i-au aruncat pe britanici în cea mai gravă criză a costului vieții din ultimele decenii. Banca Angliei prezice că veniturile disponibile vor suferi a doua cea mai mare scădere în acest an de la începutul înregistrărilor în 1964.



Inflația facturilor la alimente a atins aproape 10% în cele patru săptămâni încheiate pe 10 iulie, potrivit datelor companiei de cercetare Kantar publicate marți. Asta înseamnă că britanicii se pot aștepta să cheltuiască încă 454 de lire sterline în acest an pentru alimente și produse esențiale.



Facturile la energie, care au crescut cu 54% în aprilie, sunt estimate să depășească 3.000 de lire sterline pe an pentru milioane de gospodării din octombrie, potrivit companiei de cercetare energetică Cornwall Insight. Atunci guvernul ajustează un plafon de preț care limitează suma pe care furnizorii o pot percepe clienților per unitate de energie.

Marea Britanie, cea mai călduroasă zi din istorie

Se aşteaptă ca astăzi Marea Britanie să înregistreze cea mai călduroasă zi din istoria sa, până la 43 de grade Celsius. Acest val de căldură extremă a început câteva zile şi a dat peste cap transportul public şi mai multe sectoare ale economiei.

Multe trenuri au fost anulate, linii de metrou, închise, iar aeroportul din Luton, în apropiere de Londra, care este şi cel mai folosit de românii care ajung în Regatul Unit, a fost închis temporar, întrucât o porţiune din asfaltul de pe pista de aterizare s-a topit de la căldură.

Aceste fenomene meteo extreme sunt atribuite în cea mai mare măsură schimbărilor climatice din ultimele decenii cauzate de poluare. Prinţul Charles a declarat că este mai important ca oricând ca guvenele să-şi onoreze promisiunile de atingere a nivelului zero de emisii de carbon:

"Aceste promisiuni de atingere a unui nivel zero de emisii nu au fost niciodată mai importante decât acum, când toţi ne topim de căldură din cauza temperaturilor de astăzi, noi recorduri alarmante în întregul Regatul Unit şi în Europa", a tranmsmis Prinţul Charles, moştenitorul Coroanei Britanice, citat de Rador. Citește mai multe AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News