Boris Johnson ar vrea ca Marea Britanie să trimită avioane de vânătoare în Ucraina

Actualul guvern de la Londra a declarat că nu este practică furnizarea de avioane sofisticate utilizate de Forţele Aeriene Regale (RAF), precum Typhoon sau F-35, în timp ce preşedintele SUA Joe Biden a exclus trimiterea de avioane de vânătoare F-16 în Ucraina.



Însă Boris Johnson, care s-a aflat la Washington pentru a discuta cu politicieni americani despre sporirea sprijinului occidental pentru Ucraina, a spus că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să primească tot echipamentul de care are nevoie.



Întrebat despre situaţia avioanelor F-16, el a declarat pentru Fox News: Tot ce voi spune este că, de câte ori noi am afirmat că ar fi o greşeală să dăm cutare sau cutare armă, în final s-a constatat că acela a fost lucrul corect pentru Ucraina. Îmi amintesc că mi s-a spus că este o idee greşită să le dăm (ucrainenilor) rachete antitanc cu lansare de pe umăr. De fapt, ele au fost indispensabile şi Statele Unite - în mandatul (fostului preşedinte) Donald Trump - le-au dat la rândul lor Javelin, a explicat fostul şef al executivului britanic.



Ele au fost indispensabile în lupte pentru a elimina tancurile ruseşti. Lumea a spus că nu ar fi trebuit să le dăm ucrainenilor (lansatoare de rachete) HIMARS. Îmi amintesc că am avut discuţii aprinse despre sistemele lansatoare de rachete multiple, MLRS. De fapt, ele s-au dovedit inestimabile pentru ucraineni. Am spus acelaşi lucru despre tancuri. Tot ce vreau să zic este că putem salva timp, bani şi vieţi. Daţi ucrainenilor cât mai rapid ceea ce au nevoie!, a insistat Boris Johnson.



Actualul guvern britanic condus de premierul Rishi Sunak a afirmat că pregătirea piloţilor ucraineni şi a echipelor logistice de la sol pentru extrem de sofisticatele avioane Typhoon şi F-35 ar dura prea mult, deşi Londra nu se opune ca alte ţări aliate să-şi trimită propriile avioane de vânătoare.



Luni, liderul de la Casa Albă a anunţat că SUA nu vor trimite avioane militare Ucrainei, scrie Agerpres.

