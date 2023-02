Bode mulţumeşte salvatorilor care au ajutat refugiaţii din Ucraina şi victimele cutremului din Turcia: Ei sunt eroii, care fac cinste României

"Ziua de astăzi este despre oameni şi solidaritate! Această zi stă sub semnul aniversării celor 90 de ani de la înfiinţarea primelor structuri de Protecţie Civilă în România, o zi specială pentru profesioniştii care activează în structurile pentru situaţii de urgenţă ale MAI. Astăzi vorbim despre salvatorii care au sărit în ajutorul populaţiei din Ucraina, greu încercată de un conflict dur şi nedrept, despre pompierii care au fost necondiţionat alături de victimele dezastrelor produse în urma cutremurelor din Turcia sau Albania, vorbim despre cei care ne demonstrează, zi de zi, că solidaritatea este cea care, prin forţa ei, ajunge să unească oamenii de pretutindeni. Suntem datori să le mulţumim celor care îşi pun întreaga activitate în sprijinul oamenilor, sub nobila deviză 'Cu viaţa mea apăr viaţa!', crezul de la care nu s-au abătut nicio secundă şi pentru care merită aprecierea noastră", a scris Bode, într-un mesaj postat pe Facebook.



El i-a amintit şi pe voluntarii care au ajutat la gestionarea crizei refugiaţilor din Ucraina.



"Ziua de azi este şi despre cei care prin acţiuni de voluntariat au sprijinit structurile MAI în efortul de gestionare a efectelor crizei refugiaţilor. Am primit vizita a 40 de elevi şi studenţi, vorbitori de limba ucraineană, care s-au implicat, umăr la umăr alături de poliţişti, jandarmi sau pompieri, încă din primele zile de la declanşarea conflictului din Ucraina, pentru a oferi asistenţă refugiaţilor", a precizat ministerul de Interne.

Lucian Bode a menţionat că, în semn de apreciere şi recunoştinţă, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis a decorat drapelele de luptă ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, acordând, totodată, drapelul de luptă Unităţii Speciale de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă.



De asemenea, şeful statului a decorat echipele de salvatori (pompieri, medici, asistenţi, voluntari) care au participat la misiunea de căutare-salvare a victimelor cutremurelor din Turcia, eveniment tragic care a marcat începutul acestui an.



"Prin modul impecabil cu care îşi onorează misiunile, pentru profesionalismul şi spiritul de sacrificiu dovedite de fiecare dată, ei sunt eroii noştri care fac cinste României şi uniformei pe care o poartă! La mulţi ani şi la cât mai multe misiuni încheiate cu succes! Astăzi, mâine şi în fiecare zi, vă mulţumim pentru tot ceea ce faceţi pentru noi!", a încheiat Bode.



Ministrul de Interne a participat la şedinţa de prezentare a bilanţului activităţii Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi structurilor din subordine pe anul 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News