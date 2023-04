Biden o alege pe Julie Chávez Rodríguez, nepoata unui renumit activist hispanic, ca şefă de campanie pentru candidatura sa în 2024 - Foto

Campania preşedintelui Biden, care va candida din nou în tandem cu actuala vicepreşedinta Kamala Harris, a transmis într-un comunicat că Chávez Rodríguez va fi şefă de campanie şi adjunctul ei va fi Quentin Fulks, care în 2020 a condus campania în competiţia electorală crucială din statul Georgia, un fost fief republican ce l-a ajutat însă pe Biden să-şi cimenteze atunci victoria.

