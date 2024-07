"Îmi place să trăiesc frumos". Betty, fata lui Florin Salam, prima reacție după ce s-a zvonit că și-a părăsit soțul pentru un alt bărbat

"Vreau să închid repede subiectul acesta! Mă cunoașteți doar pe plan profesional! Și ce credeți? Mă consider și sunt the best mom – vorbesc în numele celor care vor să mă denigreze pe mine ca om. Da, sunt om! Și eu am probleme, dar îmi place să trăiesc frumos. Mă străduiesc să mă ridic pe orice plan, că sunt ambițioasă și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că am o minte calculată. Așa că aveți răbdare! Voi deveni cea mai bună versiune a mea! Statzzz Cumintzzz! Zâmbește, Betty vă iubește! P.S: Nu mai judecați fără cunoștință de cauză”, a fost mesajul transmis de Betty Salam, în mediul online.

Cum s-ar fi cunoscut cei doi

Totul ar fi început în urmă cu opt luni, atunci când Betty Salam și manelistul Iuly Neamțu s-au apropiat la o petrecere, conform surselor cancan.ro.

Cei doi colaboraseră, în urmă cu un an, pentru o piesă, dar totul ar fi început de la petrecerea la care s-au reîntâlnit. Iuly Neamțu ar fi căutat-o apoi pe fiica lui Florin Salam. Ambii erau căsătoriți: ea cu Cătălin Vișănescu, el cu Ana.

Între Betty și Cătălin ar fi existat neînțelegeri de mai multă vreme, potrivit sursei citate anterior. Astfel, artista ar fi început o relație cu Iuly Neamțu, care ar dura deja de șase luni. Potrivit cancan.ro, cei doi ar locui împreună, în apartamentul pe care aceasta l-ar fi primit din partea mătușii sale.

Relația dintre Betty Salam și Cătălin Vișănescu a început în urmă cu câțiva ani, culminând cu nunta, în 2018, și venirea pe lume a fiului lor, Mathias.

