Beneficii nebănuite ale cojilor de usturoi pentru sănătate. Dar atenție: E indicat avizul unui specialist înainte de a lua o decizie privind întrebuinţarea lor

Usturoiul este considerat un antibiotic natural, dar şi coaja sa are şi proprietăţi utile. Experţii ne recomandă să nu aruncăm cojile de la usturoi, după ce l-am curăţat, deoarece nu doar căţeii de usturoi, ci şi cojile acestuia au efecte antioxidante pentru organism. Oamenii de ştiinţă susţin că există cel puţin şase antioxidanţi în cojile de usturoi. Cei mai importanţi dintre aceştia sunt fenilpropanoizii antiinflamatorii, care menţin sănătatea inimii şi luptă împotriva îmbătrânirii.

De asemenea, cojile de usturoi conţin quercetină, o substanţă care netezeşte ridurile, încetineşte procesul de îmbătrânire, combate inflamaţia şi radicalii liberi. Toate acestea îmbunătăţesc aspectul pielii. Există mai multe moduri de a folosi cojile de usturoi. Acestea pot fi consumate sub formă de ceai, adăugate în ceaiurile din plante şi folosite sub formă de pulbere uscată. Este indicat avizul unui specialist înainte de a lua o decizie privind întrebuinţarea cojilor de usturoi, conform Rador.

VEZI ȘI: Pink Hummus, rețetă delicioasă și indicată, mai ales dacă ai endometrioză

Persoanele care au endometrioză trebuie să acorde mai multă atenție la ce mănâncă.

Așa că astăzi vă propunem Pink Hummus.

Avem nevoie de:

•240g năut (fiert conform indicațiilor de pe ambalaj)

•2 lingurițe tahini - solarisplant

•2 căței de usturoi

•50g sfeclă (la borcan sau fiartă anterior)

•o jumătate de lămâie.

Cum preparăm?

Într-un blender transferăm năutul fiert conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Adăugăm cei 2 căței de usturoi, zeamă de la jumătate de lămâie, sfeclă și cele 2 lingurițe de tahini. Amestecăm totul la viteză mare până când obținem o crema fină. Asezonăm cu sare și piper după gust, conform Endofoodart.

VEZI ȘI: Înghețată de casă fără zahăr, fără gluten și fără lactate. De acum înainte, vei renunța la cea din comerț

Raluca Rotariu, co-fondator Endofoodart și terapeut în nutriție, vine cu un desert pe cât de bun, pe atât de sănătos: înghețată de casă.

„Înghețată cu bucățele de aluat. Este fără zahăr, fără gluten și fără lactate.

Avem nevoie de:

•4 banane

•5 linguri de unt de arahide

•100g făină de migdale

•50g ciocolată neagră

Cum preparăm?

Tăiem bananele felii și le punem la congelator timp de minimum 3 ore. Între timp ne putem ocupa de bucățelele de aluat. Într-un bol amestecăm făina de migdale cu 3 linguri de unt de arahide și ciocolată neagră. Amestecăm până când obținem un aluat ușor lipicios și formăm biluțele de aluat cu ajutorul mâinilor.



După ce bananele au stat cel puțin 3 ore în frigider, le transferăm în blender împreună cu restul de unt de arahide și mixăm totul pe viteză mare până când obținem o cremă. Transferăm crema într-un bol și adăugăm biluțele de aluat peste.



Tips & Tricks

•putem folosi orice fel de unt pentru a forma compoziția de aluat



•înghețata poate fi transferată într-un recipient și păstrată la congelator

•în cazul în care bananele nu se transformă în cremă înseamnă că le-am păstrat o perioadă prea lungă la congelator; este nevoie doar să mai așteptăm câteva minute pentru a le da timp să se decongeleze”, a spus Raluca Rotariu pentru cititorii DC News.

VEZI ȘI: Prăjitură cu vișine - fără gluten și fără zahăr. Desert ideal dacă ai endometrioză

Raluca Rotariu, co-fondator Endofoodart și terapeut în nutriție, vă propune astăzi o nouă rețetă delicioasă: prăjitură cu vișine - fără gluten și fără zahăr.

„Prăjitură cu vișine - fără gluten și fără zahăr.



Avem nevoie de:

•4 ouă

•120ml lapte vegetal

•210g făină fără gluten

•un pliculeț de praf de copt

•100g vișine fără sâmburi

•2 lingurițe amidon de tapioca

•50g fulgi de migdale pentru decor.



Cum preparăm?

Preîncălzim cuptorul la 180°. Într-un bol amestecăm ouăle, laptele, făina și praful de copt până când obținem un aluat care se leagă. Turnăm compoziția într-o tavă de tort tapetată cu hârtie de copt și punem tava la cuptor timp de 7 minute. Astfel aluatul se va întări și va permite vișinelor să rămână la suprafață.



Între timp am pus vișinele într-un vas la foc mic și le-am lăsat timp de 10 minute. Am adăugat amidonul și am amestecat până când compoziția a început să se lege. Am turnat vișinele peste blat și am pus prăjitura înapoi la cuptor [la 155 grade] pentru încă 30 de minute. Am ornat totul cu fulgi de migdale.



Dacă observați că vișinele încep să se ardă, puteți acoperi tava cu hârtie de copt. Astfel, ne vom asigura că prăjitura se va coace, fără ca amestecul de vișine să se ardă. Puteți încerca prăjitura din când în când cu o scobitoare pentru a vă asigura că este făcută. În cazul în care vreți ca prăjitură să fie mai dulce, puteți adăuga în amestecul de vișine câteva lingurițe de miere sau puțin sirop de curmale”, a spus Raluca Rotariu pentru cititorii DC News.

