Barna: Dacă ne anunţă că face un pas în spate, mergem la discuţii cu Cîţu

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a declarat joi că este dispus că participe la negocieri cu premierul Florin Cîţu, dar că formaţiunea sa nu renunţă la solicitarea privind numirea unui nou prim-ministru, scrie Agerpres.



"Dacă premierul Cîţu ne anunţă că e gata să facă un pas în spate şi să se retragă, mergem la discuţii, colegii mei miniştrii sunt gata şi tot partidul este gata să revină această coaliţie cu un nou premier. Acest premier nu mai are resursele nici morale, nici de competenţă - din păcate, am constatat că ele nu au existat niciodată, oricât credit am dat. E nevoie de un nou premier", a spus Barna la Digi 24.



El a adăugat că "insinuările" premierului Florin Cîţu conform cărora USR PLUS ar negocia cu PSD în ce priveşte funcţia de prim-ministru sunt "ridicole".

”O minciună evidentă”





"E o minciună evidentă. Cum aş putea să negociez eu vreodată cu Marcel Ciolacu, care îl susţine prin vot activ în Parlament pe Florin Cîţu? Toată lumea vede realitatea. Adică una e să visăm... Poate că şi eu mă visez noaptea în somn Superman, dar sună ceasul, vine dimineaţa, ne trezim şi începem viaţa de zi cu zi. (...) Nu există această negociere şi nici nu a existat", a precizat Barna.



Potrivit lui Barna, un alt "lucru neadevărat" spus de premier este că în OUG privind programul "Anghel Saligny" ar fi fost introduse amendamentele USR PLUS.



"Forma adoptată a PNDL 3 nu conţine niciunul din amendamentele USR PLUS. Este o altă informaţie falsă pe care în mod conştient premierul a distribuit-o în spaţiul public aseară, printre multe altele", a afirmat el.

Dan Barna, despre actualul Guvern: Are un picior rupt și o gleznă scrântită

Întreaga discuție politică se învârte în acest moment în jurul congresului PNL, spune Dan Barna. Liderul USR PLUS crede că moțiunea nu va ajunge la vot și spune că guvernul format acum „are un picior rupt și o gleznă scrântită”, scrie Mediafax.



Barna spune că și-ar dori ca marți să se voteze moțiunea de cenzură, însă din ce a văzut în ultimele zile în Parlament „acest bloc solidar Cîțu - Ciolacu, PSD - PNL, probabil va bloca votul. Eu cred că moțiunea nu va ajunge la vot”.



„Suntem într-un cadru de încălcare grosieră a Constituției”, a afirmat, joi seara, liderul USR PLUS la Digi24.