Axinte de la "Vacanța Mare", dietă drastică. Cum a slăbit 11 kilograme în 16 zile

Florin Petrescu sau Axinte, așa cum este cunoscut pentru rolul din "Vacanța Mare", s-a pus serios pe slăbit.

Actorul a slăbit 11 kilograme în doar 16 zile și a dezvăluit ce dietă drastică a ținut, cu legume și sare amară, pentru a scăpa de kilogramele în plus.

Invitat în emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars, Axinte a declarat că s-a pus pe slăbit și nu vrea să se oprească aici.

După ce a ajuns de la 104 kilograme la 93, Florin Petrescu este hotărât să mai slăbească și să ajungă la 85 de kilograme. El a povestit că analizele sale au fost trimise în Germania, iar în urma rezultatelor acestora va primi un meniu care îi va regla metabolismul.

"Am slăbit 11 kilograme, aveam 104 și am 93 acum, în 16 zile. În primele două zile e o cură chiar drastică, cu sare amară, mănânci numai legume, cu cartofi… Am trimis analizele în Germania, după o lună vin analizele și în funcție de analize ai un meniu care îți reglează metabolismul. Am ținut strict. Am acidul uric ridicat. Nu mi-a fost greu. Soacra mea mi-a făcut de mâncare. Trebuie să faci 5.000 de pași pe zi. Fac și mișcare", a spus Axinte la Antena Stars.

Deși soția l-a îndemnat de mai multe ori să slăbească, Florin Petrescu spune că a luat această decizie după ce s-a lăsat convins de rezultatele soțului Mariei Dragomiroiu. Bebe Mihu a slăbit și el spectaculos prin aceeași metodă.

Actorul Bogdan Talașman a dat viață personajului Dorin din celebrul serial "Adela", ce poate fi urmărit în fiecare joi la Antena 1. Ei bine, chiar dacă poate părea doar un personaj dintr-un serial, Bogdan Talașman a avut parte de o viață de film, cu probleme în familie și cu episoade în care ambiția sa i-a fost provocată.

Bogdan Talașman a slăbit 50 kg și arată cu adevărat schimbat față de cum îl știau telespectatorii, pe vremuri, în "Gogomanii" sau "Tanti Florica", iar schimbările din viața sa particulară au continuat, după ce s-a despărțit de mama fetelor lui și după ce a început să iubească din nou.

Acum câțiva ani, Bogdan Talașman ajunsese să cântărească 140 de kilograme, iar treptat, a luat decizia de a slăbi. De atunci, actorul a reușit să dea jos 50 de kilograme.

"Câte kilograme am acum? Pfff.. e o problemă sensibilă, pentru că aveam mult mai puține la începutul anului, de exemplu. Ieri însă am primit o veste foarte importantă pentru mine, trebuie să slăbesc 15 kg cel puțin până pe 15-20 ianuarie, așa că reîncep antrenamentele la sală și alergatul în IOR. Dar cel mai important e reglatul din pâine, vorba unui fost antrenor de-al meu, din tinerețe.

Acum vreo 10 ani eram foarte gras, practic obez, și cu regim alimentar, sală și mult alergat am reușit în 7 luni să dau jos 50 de kg.

Țin minte că în prima zi în care m-am apucat de alergat, aveam undeva la 140 de kg, am mers rapid vreo 300 de metri și am căzut, credeam că am făcut infarct! După 7 luni m-am înscris la primul meu maraton montan pe care l-am terminat. Ulterior au mai fost 10-11 maratoane pe munți, pe coclauri, și pe toate le-am dus la capăt! Practic momentul în care am scăpat de haina aia grea pe care o purtam cu mine zi de zi, viața mea s-a schimbat. Începusem să trăiesc din nou", a povestit Bogdan Talașman pentru click.ro.