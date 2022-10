Avioane rusești folosite pentru transportul bombelor nucleare, surprinse prin satelit în apropierea Finlandei - Foto în articol

Mai multe avioane rusești folosite pentru transportul bombelor nucleare au fost detectate în apropierea Finlandei, scrie Jerusalem Post. Avioanele sunt capabile să transporte atât rachete de croazieră, cât și arme nucleare strategice, și au fost active în războiul din Ucraina, când Moscova a invadat țara vecină, în februarie.

Firma israeliană de informații ImageSat International (ISI) a detectat o "prezență neregulată" a bombardierelor strategice rusești TU-160 și TU-95, desfășurate la baza aeriană Olenya, lângă Finlanda.



Conform imaginilor din satelit, surprinse de companie, patru TU-160 au fost detectate pe 21 august și trei TU-95 pe 25 septembrie. Nu existau bombardiere strategice la baza aeriana pe 12 august.

