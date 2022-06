Avertisment despre metavers: Va duce la generaţii de oameni izolaţi. Nu vor înţelege ce înseamnă să fii apropiat de cineva

"Ar putea fi folosit pentru spălarea pe creier a populaţii întregi, pentru a-i pune sub controlul unui păpuşar", a spus Shuster pentru Daily Mail.

"Nu cred că Mark Zuckerberg sau Facebook vor ajunge vreodată la concluzia că pot sacrifica profiturile în favoarea vieţii umane. Banii vin când oamenii sunt fericiţi, dar şi când sunt supăraţi. Aşa că alegi calea pe care mergi. Am văzut deja calea aleasă de Facebook, şi o vor alege pe aceeaşi când vine vorba de Metavers", a mai spus Shuster.

Mark Zuckerberg a descris deja Metaversul ca "succesorul internetului mobil", un set de spaţii virtuale unde te poţi juca, unde poţi munci şi unde poţi comunica cu oameni care nu sunt în acelaşi loc cu tine.

"Zuckerberg a decis pentru tine cu cine te potriveşti"

CEO-ul Meta a anunţat şi că oamenii se vor muta complet în Metaverse, lăsănd în urmă realitatea pentru o lume pe care o pot controla.

"Nimic nu este întâmplător. Totul este generat algoritmic de către computere şi vedem zilnic ceea ce face Facebook cu aceşti algoritmi. Ai putea crede, spre exemplu, că ţi-ai cunoscut dragostea vieţii în Metaverse, dar de fapt Zuckerberg a decis pentru tine cu cine te potriveşti. De asemenea, ai putea creşte auzind doar un punct de vedere, pentru că un sistem informatic a decis că aceasta este cea mai bună linie pentru profit", a mai declarat Shuster.

"Generaţii de oameni izolaţi"

"Deja ne putem ascunde în spatele ecranelor şi primim mult mai puţine lucruri reale în viaţă, din cauza lui Zuckerberg. Acest lucru va fi perpetuat în Metaverse.

Metaversul oferă avataruri, dar numai un trunchi, cap şi braţe. Noi, ca oameni, avem nevoie de emoţie, trebuie să mergem să dansăm, să stăm cu alţi oameni. În Horizon, avatarurile nu se pot apropia prea mult unele de altele. Cum mai poţi îmbrăţişa pe cineva? Cum te mai poţi conecta? Metaversul va duce la generaţii de oameni izolaţi care nu vor înţelege niciodată ce înseamnă să fii cu adevărat apropiat de cineva, să îţi pese de cineva", a mai transmis acesta.

Facebook își lansează propria monedă. Ce e Zuck Bucks și ce poți face cu ea

Compania Meta, care deține Facebook și Instagram, plănuiește să-și construiască propria valută digitală, care, spre deosebire de criptomonede, nu este conectată la un sistem, precum blockchain. În schimb, această monedă de schimb va putea fi folosită pentru aplicațiile companiei, în cadrul acesteia.

La nivel intern, angajații companiei au numit această monedă virtuală „Zuck Bucks”. Totuși, nu este deocamdată cunoscut cum ar putea fi folosită această monedă de schimb virtuală, disponibilă doar în cadrul companiei. În schimb, multe voci consideră că această monedă ar putea fi folosită în cadrul metaversului pe care Mark Zuckerberg plănuiește să-l dezvolte.

Conform Financial Times, compania Meta s-ar fi inspirat de la jocul video Roblox, care a atras foarte mulți bani de la investitori folosind moneda Robux, ca mijloc de schimb în cadrul produselor sale de gaming. Un alt zvon privind folosirea acestei valute digitale are în vedere utilizarea unor jetoane sociale, care ar putea recompensa utilizatorii pentru diverse activități pe care utilizatorii le întreprind în cadrul platformelor sociale deținute de companie și în cadrul viitorului metaverse. În același timp, Meta ar putea oferi și produse financiare obișnuite, bani și împrumuturi pentru diverse companii mici ce tocmai au început să se dezvolte. De altfel, un alt proiect financiar al acestei companii are în vedere utilizarea de NFT-uri, jetoane digitale. În luna mai, Meta se pregătește să lanseze un suport pentru utilizarea, postare și distribuirea de jetoane digitale pe Facebook și Instagram.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News