Au renunțat la coroanele de flori duse la înmormântări. Locuitorii unei comune din Arad au redus deșeurile cu 70%

Primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan, a declarat luni că de când a lansat acest apel, în urmă cu doi ani, la înmormântări sunt mult mai puţine coroane de flori naturale sau din plastic.

„Dacă la înmormântările mai mari erau şi 50 de coroane pe mormânt, acum sunt vreo 15. Când colectăm deşeurile din cimitire nu mai avem trei maşini cu un total de 21 de tone de deşeuri, ci o singură maşină încărcată. Efectele sunt vizibile, oamenii au răspuns acestui apel al nostru şi pe lângă că ajută familiile îndoliate cu bani, oferindu-le în plic sumele cheltuite înainte pe coroane, ei ajută acum şi mediul pentru că produc mai puţine deşeuri, mai ales din plastic”, a spus edilul.

Primăria a instalat la capelă inclusiv cutii speciale de colectare a plicurilor cu bani, pe care le deschid rudele îndoliate după înmormântare. Lângă aceste cutii a fost trecut următorul mesaj: „Un plic cu câteva cuvinte de condoleanţe şi o sumă de bani, reprezentând contravaloarea unei coroane de flori, va fi cel mai adecvat mod de a fi alături de familie. În cele mai multe cazuri, membrii familiei nu ştiu cine a adus coroane şi nici nu citesc mesajele de pe panglicile anexate coroanelor. Aducând coroane, cei apropiaţi nu ajută cu nimic familia îndoliată, care, în aceste situaţii, are extrem de multe cheltuieli”.

Primarul consideră că şi administraţia locală are un câştig, pentru că „s-au redus sumele cheltuite pentru colectarea deşeurilor”.

"Schimbă PET-ul cu biletul". Românii vor primi bilete de transport dacă predau deşeuri de ambalaje

Locuitorii din Bucureşti şi din alte 65 de oraşe primesc bilete de transport dacă predau deşeuri de ambalaje.

"România Schimbă PET-ul cu biletul", este campania care se adresează locuitorilor din Bucureşti şi din alte 65 de oraşe din toate judeţele ţării, cu ajutorul căreia pot călători cu mijloacele de transport în comun în schimbul a cinci deşeuri de ambalaje predate, informează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), potrivit Agerpres.



"Campania "Schimbă PET-ul cu biletul" are rezultate foarte bune şi este un adevărat succes în rândul locuitorilor marilor oraşe unde deja a fost implementată şi aici mă refer la cei peste 6.000 de locuitori din Constanţa, Craiova, Iaşi, Timişoara, Buzău, Galaţi, Sibiu, Oradea şi Baia Mare, care au colectat peste 3.000 de kg de deşeuri şi au călătorit cu transportul în comun în fiecare zi de vineri.Campania "Schimbă PET-ul cu biletul", care face parte şi din Programul Naţional Vinerea Verde, iniţiat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, are ca obiective încurajarea folosirii transportului public şi promovarea colectării separate a deşeurilor care vor fi ulterior transformate în noi resurse. Totodată, campania are şi un obiectiv social, acela de a accesibiliza transportul public. Practic, cetăţenii vor veni cu cinci PET-uri/doze/sticle la unul dintre magazinele Kaufland şi vor primi în schimb un bilet cu două călătorii pentru mijloacele de transport în comun", a declarat secretarul de stat din MMAP, Dan Ştefan Chiru.



Iniţiativa aparţine Asociaţiei Act for Tomorrow şi Kaufland România, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul programului "Vinerea Verde".



Persoanele interesate să participe la această campanie pot introduce cinci PET-uri sau doze de aluminiu în aparatele de colectare, în parcările magazinelor Kaufland din oraşele participante şi vor primi un bilet de autobuz cu două călătorii/valabil 24 de ore.



Campania se va desfăşura în intervalul orar 9.00 - 17.00, iar ambalajele permise sunt: PET-uri între 0,5 litri şi 2,5 litri - de la orice produs, orice culoare, orice formă; doze de aluminiu de la băuturi, între 0,25 - 0,5 litri; sticle de sticlă - între 0,25 şi 0,5 litri.



O persoană va beneficia de două călătorii o singură dată, indiferent câte deşeuri colectează. Cupoanele de la aparat se păstrează pentru primirea biletelor, iar în baza acestora există o reducere de 10% la anumite produse.



Fiecare persoană care va aduce deşeuri va fi înregistrată, astfel încât să poată fi înregistrate biletele (nume, prenume, e-mail/telefon).

