Atac devastator al Rusiei în Ucraina: O bombă ghidată cu planare a omorât 30 de oameni, după ce a lovit două autobuze

Rusia a atacat Ucraina/ Cel puțin 30 de morți. Sursa foto: @Oksii33, X

Rusia a atacat Ucraina, joi, cu o bombă ghidată cu planare, ofensivă soldată cu cel puțin 30 de morți și alți 18 răniți.

Rusia a atacat Ucraina cu o bombă ghidată cu planare, care a lovit un autobuz și a afectat un altul în Kramatorsk, oraș-cheie de pe frontul de est, atac soldat cu 30 de morți, au anunţat, joi, autorităţile locale, citate de AFP.

Primul bilanţ anunţat de autorităţi era de 12 morţi.

„La ora actuală, bilanţul atacului din această dimineaţă se ridică la 30 de morţi, alte 18 persoane sunt rănite”, a indicat parchetul regional ucrainean din Doneţk într-un comunicat pe reţele de socializare.

Imagini violente după atac

Fotografii care însoţesc comunicatul arată un autobuz cuprins de flăcări şi mai multe corpuri neclare întinse pe pământ. Parchetul regional din Doneţk a anunţat deschiderea unei anchete preliminare pentru „crimă de război”.

Poliţia a indicat la rândul său că atacul rusesc a lovit două autobuze în timp ce circulau şi un imobil rezidenţial pe una dintre străzile oraşului. Mai multe clipuri cu victime ale atacului au apărut, joi, pe rețelele de socializare.

După această lovitură, guvernatorul regional Vadim Filaşkin a făcut apel la civilii din localitate să părăsească această zonă din apropierea frontului, vizată cu regularitate de puternicele bombe cu planare ruseşti.

Totodată, guvernatorul regional a anunţat suspendarea transportului public în Kramatorsk şi în oraşul vecin Sloviansk din cauza „deteriorării semnificative a situaţiei de securitate”.

Kramatorsk, oraș-cheie din Ucraina

Ocupat pentru scurt timp de separatiştii pro-ruşi în 2014, înainte de a fi recucerit de forţele ucrainene, Kramatorsk reprezintă un important centru logistic pentru armata ucraineană în regiunea Doneţk, epicentrul luptelor.

Armata ucraineană desfăşoară de mai multe săptămâni acţiuni de contraofensivă în acest sector al frontului, afirmând că a recucerit mai mulţi kilometri pătraţi de teritoriu.

Acest atac intervine la o zi după ce lovituri ruseşti au făcut 30 de morţi în Ucraina, dintre care 22 într-un singur imobil rezidenţial din Priluki, distrus de o rachetă, potrivit unui bilanţ actualizat prezentat joi de preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit Agerpres.

Cetățeni ucraineni, după un atac masiv al Rusiei. Sursa foto: Agerpres

Tot ieri, Ucraina a lovit cu drone un petrolier sub pavilion liberian, în Marea Neagră, în apropiere de Soci. Un incendiu de proporții a cuprins nava, iar un nor dens de fum negru s-a ridicat deasupra orașului.