Artă bizară. Un japonez împachetează cuplurile în folie de plastic și apoi le fotografiază

Artistul din Tokyo are doar câteva secunde la dispoziție să surprindă imaginile de care are nevoie. Nu poate ține prea mult oamenii împachetați ermatic în pungi. Imaginile uimitoare, pe care Kawaguchi le numește „fotografii de familie”, fac parte din seria „Flesh Love”, la care lucrează de aproape două decenii. „Când am început seria, i-am rugat pe unii dintre cei mai apropiați prieteni ai mei să testeze cât de mult își pot ține respirația și am constatat că au fost aproximativ 15 secunde”, a povestit Kawaguchi pentru CNN. „Așadar, am decis să stabilesc o regulă a 10 secunde, după care tai punga, indiferent dacă am făcut sau fotografia”. a mai spus acesta. „Oamenii care se iubesc sunt atrași instinctiv unul de celălalt și speră să devină una. Pentru a reprezenta această putere a iubirii, am fotografiat cupluri sigilate în vid – un proiect pe care l-am numit „Flesh Love Returns”, a povestit artistul. Pentru acest proiect unic a suprins cuplurile în locurile lor cele mai dragi. Unii au optat pentru propria cameră, altele au preferat locul unde s-au întâlnit prima dată.

Fotograful s-a vidat singur în pungă să vadă cum e

Kawaguchi a recunoscut că unii oameni „se simt claustrofobici” când se uită la fotografiile lui. Și este conștient și cât de sufocant este să fii închis într-una dintre pungile etanșe- a testat el însuși. „Când eram în pungă, am simțit că viața și moartea mea sunt complet controlate de alții”, a spus el. Mărturisiri asemănătoare au avut şi cei care au stat captivi preţ de câteva minute în folia de plastic pentru a fi fotografiaţi.

Bărbații și femeile au fost câdnva o singură ființă

Artistul a explicat că s-a inspirat din „Simpozionul” al lui Platon, în care filosoful spunea că bărbații și femeile au fost cândva o singură ființă, cu patru brațe, patru picioare și două fețe, înainte ca zeul grec Zeus să le despartă în jumătate. „Înfășurarea subiecților într-o pungă a fost doar un produs secundar”, a spus fotograful. „Scopul principal al artei mele este de a transforma din nou doi oameni care se iubesc într-o singură ființă. „Încă nu știu exact ce este dragostea, dar nu cred că este vorba doar despre distanță”, a adăugat el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News