Apariție inedită: Pamela Anderson și Naomi Campbell împreună pe podium

Luna modei s-a încheiat, dar lumea modei continuă să ne uimească cu prezentări de modă spectaculoase în afara calendarului. După show-ul Versace din Los Angeles a venit rândul lui BOSS, care a prezentat colecția de primăvară/vară 2023, la Herald Plaza din Miami, Florida.

Prezentarea de modă a fost o adevărată paradă a vedetelor: de la veterana Naomi Campbell (53 de ani), la Candice Swanepole. Dar adevărata vedetă a spectacolului a fost Pamela Anderson (56 de ani), care se bucură de o adevărată renaștere a carierei.

All-star celebrities and athletes such as #NaomiCampbell, #PamelaAnderson and #DJKhaled walked in the liquid-inspired show in Miami yesterday. pic.twitter.com/kbahILeWOp