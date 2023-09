APAPR respinge eliminarea obligativităţii Pilonului II de pensii private. ”Mecanismul propus este menit să distrugă”

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) respinge cu fermitate propunerea depusă marţi în Parlament de eliminare a obligativităţii Pilonului II de pensii private, conform unui comunicat al organizaţiei.



"Mecanismul propus este menit să distrugă cea mai de succes reformă structurală a ultimilor 15 ani, care a dus România în rândul ţărilor civilizate. Toate statele din Uniunea Europeană şi din OCDE au sisteme de pensii private complementare la Pilonul I, în mai mult de jumătate din cazuri fiind vorba de sisteme obligatorii sau semi-obligatorii. Mai mult, prin PNRR, Guvernul României şi-a asumat să întărească Pilonul II şi nu să îl desfiinţeze, jalon pe care atât Guvernul cât şi Comisia Europeană îl consideră îndeplinit. Propunerea depusă azi în Parlament afectează grav şi ireversibil Pilonul II de pensii, lăsând 8 milioane de români cu un viitor incert la pensie, contrar direcţiei europene a României", se spune în comunicat.



Potrivit sursei citate, Pilonul II de pensii private obligatorii funcţionează în România de mai bine de 15 ani cu rezultate în beneficiul cetăţenilor: randament mediu anual de peste 7,5% (dublu faţă de inflaţia corespunzătoare), aproape 24 de miliarde de euro active acumulate, din care peste 5 miliarde de euro reprezintă doar câştigul net din investiţii adus de managementul administrat privat peste contribuţiile virate de români garantate prin efectul legii.



APAPR menţionează că peste 90% din aceşti bani sunt investiţi in economia României, contribuind la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.



"În plus, cu un comision mediu anual de circa 0,36% din activul net (2022), respectiv 0,24% (estimare 2023), Pilonul II din România este printre cele mai eficiente sisteme de pensii private din lume pentru salariaţii români, după cum o arată statisticile OCDE. Potrivit unui sondaj naţional desfăşurat anul trecut la solicitarea APAPR, românii îşi doresc pensii duble faţă de ce poate oferi în prezent sistemul public (de stat). Diferenţa nu poate fi acoperită decât de un Pilon II puternic, obligatoriu, complementar la Pilonul I, lăsat să funcţioneze în parametrii săi, nu atacat constant cu iniţiative distructive precum cea depusă astăzi în Parlament", se spune în comunicat.



Pilonul II a colectat în 15 ani contribuţii brute totale în valoare de 84,2 miliarde de lei (16,9 miliarde euro) şi a realizat plăţi totale de peste 1,4 miliarde de lei către un număr total de circa 108.000 de beneficiari (participanţi şi moştenitori), potrivit statisticilor Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), prezentate în vara acestui an, conform Agerpres.

