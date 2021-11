Antivacciniștii, proteste de amploare pe 1 Decembrie. Bogdan Chirieac: Felicitări, de Crăciun spitalele vor fi din nou arhipline!

Bogdan Chirieac, analist politic, s-a aflat marți seara în direct, la România TV, unde a discutat cu Niels Schnecker, printre alte subiecte, despre situația vaccinării în România și mitingurile care se pregătesc de sărbători.

Pe 1 decembrie este de așteptat să aibă loc o manifestare de amploare în Capitală prin care oamenii să își exprime nemulțumirile cu privire la restricțiile impuse în pandemie, libertatea de circulație și certificatul verde.

”Ce e de făcut acum? În ceea ce privește mitingul de 1 decembrie, felicitări. Asta înseamnă că de Crăciun spitalele vor fi din nou arhipline. Nu că ar fi mai goale acum. La miting nu ai mască, nu ești vaccinat, că de aceea te duci acolo, și așa mai departe. Se duc să demonstreze. E miting neautorizat, nu pățesc nimic. Asta am învățat și eu de la 10 august că poți să mergi la miting neautorizat, că nu pățești nimic. Nu am mască și nu sunt vaccinat. Ce să îmi facă poliția? Să îmi dea cu apă rece pe mine? Ferească Dumnezeu, asta ar mai trebui.” a spus analistul politic, pe un ton ironic.

”România este un stat foarte slab”

”În ceea ce privește ca nevaccinații, să își plătească singuri asistența medicală, Germania are în studiu așa ceva. Singapore a aplicat deja acest lucru, am înțeles că vrea și Franța aceeași chestie. Va fi probabil adoptată această măsură la nivel european, dar în România nu se poate așa ceva, ca să încheiem de la bun început, pentru că România este un stat foarte slab. Statul slab este statul care nu este capabil să își apere cetățenii. Cum a spus domnul președinte Iohannis, un stat eșuat. Statul puternic nu e ce a crezut domnul Băsescu, că poți să iei pe cine vrei tu, pe cine hotărăști tu seara, la șase dimineața l-ai luat din pat. Nu a fost un stat puternic nici acesta, pentru că acum suntem un stat eșuat. Așa cum stau lucrurile acum, nu mai convingi pe nimeni. Lumea s-a împărțit, convinși și neconvinși. Cu vorba bună nu mai poți convinge pe nimeni. Poți însă să introduci, așa cum s-a introdus în Europa occidentală, anumite măsuri care restrâng drepturile nevaccinaților, că așa s-au vaccinat și pe acolo. Am rămas surprins de faptul că Germania are doar 65% vaccinați și are din nou foarte multe infectări. Austria a introdus o măsură de îți sar dinții din gură, lockdown pentru nevaccinați”, a mai declarat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Italia înăsprește condițiile de obținere a certificatului verde

Acest articol reprezintă o opinie.