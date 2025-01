Anca Țurcașiu a intrat în „cea mai lungă vacanță din viață”. Ce surpriză i-a făcut iubitul

Anca Țurcașiu trăiește una dintre cele mai împlinite perioade din viața sa. A început anul 2025 cu o vacanță de două luni și le-a oferit fanilor câteva sfaturi despre cum să-și găsească fericirea. Reflectând asupra anului 2024, pe care l-a numit „cel mai frumos an din viața mea de până acum”, vedeta le-a împărtășit fanilor că a început noul an cu o vacanță prelungită. De asemenea, Anca le-a oferit un sfat prețios celor care o urmăresc: să aibă încredere și speranță, iar visurile lor vor deveni realitate.

„2025 care începe cu cea mai lungă vacanță din viața mea de până acum, o vacanță de două luni în Filipine”

„Astăzi se termină 2024, cel mai frumos an din viața mea de până acum. An în care m-am regăsit pe mine, an în care am găsit omul drag în brațele căruia să pot să trăiesc fericită. An în care s-a născut noul membru al familiei noastre, Zoe.

An în care am făcut curățenie în viața mea, vizavi de tot ceea ce nu mi-am mai dorit să fac. Am lăsat în spate tot ceea ce nu mi-am mai dorit să fac.

Și an care se încheie astăzi, aici, la Predeal cu siguranța că 2025 care începe cu cea mai lungă vacanță din viața mea de până acum, o vacanță de două luni în Filipine, împreună cu iubitul meu, va fi cel puțin la fel de frumos ca 2024.

V-am spus această poveste nu ca să mă laud, ci ca să aveți încredere în voi că se poate orice și oricând ca dorințele să vi se împlinească. Dacă voi credeți cu adevărat, cu ardoare, nădejde și speranță în ceea ce vă doriți.

Eu asta am făcut și asta am primit. La mulți ani, tuturor! Să fiți fericiți, să fiți sănătoși, să fiți iubiți, să fiți bogați în lucruri care nu se cumpără cu bani”, a fost mesajul Ancăi Țurcașiu din online.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News