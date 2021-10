Anca Țurcașiu a dezvăluit cum se menține în formă la 51 de ani și de ce nu mai mănâncă lactate

Anca Țurcașiu a fost invitată în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro Tv, unde a vorbit despre dieta ei și cum reușește să fie în formă. De 31 de ani nu a mai consumat carne, a dezvăluit actrița. În plus, în ultima perioadă a început să consume pește, dar a renunțat definitiv la lactate. Această din urmă decizie a luat-o din motive medicale, în urma unei inflamații.

„Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm. A fost însă foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm”, a spus Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu, în cârje la TV. Ipostaza care i-a speriat pe toți: Durerea e inevitabilă, suferința e opțională

Anca Țurcașiu a avut parte de un moment nefericit la începutul lunii octombrie. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro Tv, artista și-a făcut apariția în cârje. Moderatorul emisiunii a ajutat-o pe această să ajungă cu grijă pe canapea. Ulterior, actrița a povestit că s-a ajuns aici din cauza unui mic accident pe care l-a avut chiar în propria locuință.

„Am căzut, într-o zi, pe gresie în genunchi. Acum sunt foarte bine. La mare eram. Într-o seară am plecat și am căzut. Eu de fel sunt destul de împiedicată, am atras asta. M-am gândit toată vara să nu alunec pe gresie, că era lucioasă. Mi-am rupt rotula. Mi-am ținut toate spectacolele cu orteză, am instalat fotoliu pe scenă", a povestit Anca Țurcașiu, potrivit Spectacola.ro.

Cu toate astea, Anca Țurcașiu a mărturisit că nu poate să stea departe de scenă, astfel că și-a onorat toate spectacolele, performând cu orteză. Vezi mai mult AICI.