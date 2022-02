Anamaria Prodan, apariție PROVOCATOARE, în plin scandal cu Laurențiu Reghecampf. Fanii sunt în DELIR

Anamaria Prodan este una dintre cele mai apreciate femei din România și se bucură de o siluetă de vis. Chiar dacă se află în plin scandal cu Laurențiu Reghecampf, aceasta nu s-a lăsat învinsă de probleme și merge mai departe pentru a arăta lumii că este o femeie puternică și ambițioasă. În vârstă de 49 de ani, impresara vrea să demonstreze că trecerea anilor nu face decât să o întinerească. Recent, vedeta s-a fotografiat într-o ținută provocatoare, spre deliciul fanilor.

Anamaria Prodan și-a asortat un body negru, mulat, cu o pereche de cizme negre lungi. Fanii au complimentat-o pe vedetă pentru felul în care arată, dar și pentru faptul că, deși situația dintre ea și Laurențiu Reghecamp este din ce în ce mai tensionată, nu uită să zâmbească și să arate tuturor cât este de puternică.

Cum a slăbit Anamaria Prodan 12 kilograme într-un timp foarte scurt

Anamaria Prodan a dezvăluit că a reușit să scpae într-un timp scurt de aproximativ 12 kilograme.

”Am slăbit 12 kilograme. Am mers la sală și am ajuns la forma care m-a consacrat, forma sexy. Pe mine nu mă macină niciodată nimic, întotdeauna îmi rezolv problemele simplu și frumos”, a mărturisit Anamaria Prodan la gsp.ro.

Anamaria Prodan bea trei litri de apă pe zi și consumă des pește și salată de castraveți. De asemenea, sportul are un rol foarte important în stilul de viață al impresarei.

”Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a povestit sexy impresara pentru Click.ro.

