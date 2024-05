Anamaria Ferentz, șocată de cererea în căsătorie a iubitului ei: "Încerc să procesez ceea ce se întâmplă!"

"Mi s-a părut extraordinar!"

"Noi ne facem mereu, împreună, dimineața și seară, plimbarea cu cățelul, prin pădure. Pe lângă surpriza cu florile, într-un loc preferat al nostru, aproape de pârâu, unde e un peisaj super, de câte ori treceam pe acolo, spuneam să punem o bancă. A aranjat foarte frumos acolo, a pus pietre, a bătătorit terenul, l-a făcut locul nostru sub un copac, a pus o banca, a muncit și pe ploaie cât timp am fost eu plecată în țară. Mi s-a părut extraordinar! Am apreciat efortul lui și faptul că s-a gândit la aceste lucruri.

Este foarte romantic, ceea ce îmi place mult. Eu sunt mai pragmatică, e o combinație destul de faină! După ce am mers o oră a zis să ne așezăm pe banca aceea, eu eram oricum epuizată și dată peste cap cu fusul orar. Am zis că e perfect! Era frumos, cald și relaxant!”, a povestit Anamaria Ferentz pentru ciao.ro.

"Am rămas șocată când l-am văzut în genunchi și cu inelul"

"Stăteam pe bancă și el îmi arată ceva în stânga: "Ce e acolo?". Eu nu vedeam nimic. El era în dreapta mea, s-a și pus într-un genunchi, nu am realizat când a scos inelul, m-am întors în momentul în care mă cerea deja. Am rămas șocată când l-am văzut în genunchi și cu inelul, punând deja întrebarea dacă vreau să fiu soția lui! Mi s-a părut cea mai frumoasă cerere dintotdeauna. Nici cea mai mică idee nu aveam că se va întâmplă asta. Atât de frumos și simplu, și elegant. Am rămas mască! Eu încercăm să procesez ceea ce se întâmplă! Nu ziceam nimic.

El a spus: "Este o întrebare cu da și nu!" Am spus: „Da”, normal. E un moment magic, nici acum nu-mi vine să cred. Acel loc este locul nostru, am început să plantăm copaci acolo, să punem căsuțe pentru vrăbiuțe în copaci, este locul nostru de suflet. Îmi pare rău că nu a pus o cameră de filmat acolo să îmi văd și eu reacția din acel moment. Sunt foarte curioasă! Am făcut un video haios cu Supai, cățelul meu, care a fost super haios, mirosea inelul, cutia în care a fost, este un câine foarte receptiv, se comportă uneori ca un om…”, a mai povestit cântăreața.

