"Am avut recent întâlniri şi convorbiri cu mulţi dintre conducătorii ţării noastre, din zona parlamentară şi din zona executivă, şi toţi au confirmat că relaţia cu Japonia e o relaţie prioritară. Prin urmare, sunt încrezător că firme precum IHI, care face podul de la Brăila, vor continua să participe la licitaţii, să înceapă proiecte în România, pentru că au văzut că lucrurile merg foarte bine, din punctul lor de vedere şi al beneficiarului.

S-a creat un climat de încredere între România şi Japonia la nivel antreprenorial", a declarat Excelenţa Sa Ovidiu Dranga, ambasadorul României în Japonia, la DC NEWS.

"Aici este vorba şi despre o deschidere mare pe care românii o au faţă de japonezi. E mult respect pentru această ţară în România", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Absolut. Şi vreau să vă spun că gesturile pe care România le-a făcut constant în politica externă vizavi de Japonia se contabilizează la Tokyo. Faptul că am fost cei care am promovat o apropiere a NATO de Japonia, faptul că România s-a luptat de la bun început pentru acest concept de politică externă lansat de Japonia, Free and Open Pacific, arată că România e sensibilă la preocupările Japoniei şi că face lucruri concrete.

Mi s-a părut interesant că presa japoneză m-a abordat la un moment dat în legătură cu B9, încercând să creioneze o paralelă cu Quad, un format de colaborare regională între India, SUA, Japonia şi Australia. Dar e un format cu potenţial uriaş. Poate nu v-aţi fi gândit că există simetrie între B9 şi un format aflat la 9000 km de România. Există asemenea apropieri", a mai spus Ovidiu Dranga.

Cine este Ovidiu Dranga, ambasadorul României în Japonia

Înainte de preluarea mandatului în capitala Japoniei, Ovidiu Dranga a fost Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Polonia, între iunie 2013 – mai 2021. Anterior misiunii la Varșovia, a deținut funcția de purtător de cuvânt, secretar de stat pentru relația cu Parlamentul şi diplomație publică şi, în perioada ianuarie - iunie 2013, secretar de stat pentru afaceri globale, în Ministerul Afacerilor Externe.

În perioada 2008-2012, a fost ambasadorul extraordinar şi plenipotențiar al României în Regatul Belgiei.

Ovidiu Dranga este diplomat de carieră, cu gradul diplomatic de ambasador. Face parte din corpul diplomatic al României din 1991.

După un an de activitate ca jurnalist la revista ”Lumea”, a ocupat succesiv funcții de execuție și conducere atât în Centrala MAE, cât şi în serviciul exterior, cum ar fi prim colaborator la Misiunea României la NATO și UEO (1999-2000), director al direcției NATO (2000-2001), director general pentru afaceri politice (2005-2007). În perioada 2001-2003, Ovidiu Dranga a fost locțiitorul secretarului de stat pentru politica de apărare şi integrare euro-atlantică din Ministerul Apărării Naționale.

În exercitarea atribuțiilor specifice acestor funcții, a contribuit la iniţierea sau punerea în practică a unor proiecte sau demersuri relevante pentru politica externă a României, cum ar fi pregătirea pentru integrarea României în NATO (1994-2004), Forumul Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat și Strategia post-aderare a României la Uniunea Europeană (2006), Sinergia Mării Negre, Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră și cursul “Reconstrucţie post-conflict şi stabilizare” (2007), Formatul Bucureşti – B9 (2015), Summit-ul Iniţiativei celor 3 Mări (I3M) de la Bucureşti (2018) și ședințele comune de guvern româno-polone (2018, 2019). De asemenea, Ovidiu Dranga a coordonat (2000-2001) echipa de negociere a Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 (denumit „SOFA Suplimentar”) şi a asigurat preşedinţia procesului de cooperare în sud-estul Europei în domeniul apărării (“Southeastern Europe Defence Ministerial - SEDM”), (2001-2003). În 2015, a fost ales pentru un an preşedinte al Grupului ambasadelor, delegaţiilor şi instituţiilor francofone din Polonia (“GADIF Pologne”).

În sfera construcţiei instituţionale, s-a aflat la originea creării Autorităţii Naţionale de Securitate (ANS), pe care a condus-o în calitate de director executiv (2000-2001), Catedrei de limba română din cadrul Universității Libere din Bruxelles, Consiliului consultativ interinstituţional privind comunităţile româneşti din străinătate (2012), Consiliului consultativ în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare – ODA (2013), Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Polono-Română (2016) și Consulatului onorific al României la Cracovia. De asemenea, a contribuit la înființarea și operaționalizarea Misiunii României la NATO și UEO (1998).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News