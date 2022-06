Amazon: Două demisii în doar 48 de ore. Dave Clark, super managerul responsabil de divizia de consumatori demisionează și el

Demisia lui Dave Clark, super managerul responsabil de divizia de consumatori, i-a luat pe toți prin surprindere. Un rămas bun după 23 de ani care coincide cu încetinirea creșterii activităților cruciale de e-commerce ale companiei, potrivit Rainews.

„Ultimii câțiva ani au fost cei mai dificili și mai imprevizibili din istoria diviziei de consumatori și îi sunt deosebit de recunoscător lui Dave pentru conducerea sa”, spune CEO-ul Amazon, Andy Jassy.

Operațiunile logistice ale companiei Amazon, care erau sub supravegherea lui Clark, au fost puse la grea încercare în timpul pandemiei, forțând gigantul vânzărilor online să-și extindă rețeaua pentru a accelera livrările.

Odată cu sfârșitul blocajelor, însă, Amazon s-a trezit cu prea mult spațiu și prea multe depozite și acum, conform zvonurilor raportate de Wall Street Journal.

Demisia sa care va fi efectivă de la 1 iulie, vine la mai puțin de un an după ce Jassy a preluat conducerea Amazon de la Jeff Bezos, care a decis să se dedice companiei Bleu Origin.

I've had an incredible time at Amazon but it’s time for me to build again. It's what drives me. To all I've had the honor of working with: thank you for making it so much fun to come to work every day for 23 years to invent cool, amazing things for customers.



Email to team below pic.twitter.com/c8Ao46VvaJ