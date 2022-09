Alimente care păcălesc foamea. Mare atenție cu timpul de fierbere al oului. Când devine toxic

Nutriționistul Mario Popescu a vorbit în platoul de la „Vorbește Lumea” despre alimentele care ne ajută la menținerea siluetei, atunci când foamea pune stăpânire pe noi.

Uneori, este tentant să consumi alimente nesănătoase în cantități considerabile atunci când apare senzația de foame. Mario Popescu recomandă înlocuirea acestora cu unele alimente cu un grad ridicat de sațietate. În această categorie se regăsesc cele din proteină animală de calitate, precum pieptul de pui, carnea roșie (de două ori pe săptămână), ouăle, fierte sau poșate.

De asemenea, nutriționistul a recomandat să nu se amestece la o masă mai multe tipuri de proteină animală. De aceea, oul trebuie consumat cu legume, avocado sau pâine integrală, iar timpul de fierbere este din nou important. „Când are culoarea mai închisă, devine toxic atunci. Dacă fierbi oul opt minute, devine toxic”, potrivit nutriționistului, care a mai spus: „Cu cât gălbenușul este mai lichid, cu atât ne vom bucura de vitaminele și mineralele pe care le oferă.”

„Este foarte bine să mâncăm ovăz. E bogat în fibre, oferă senzație de sațietate. Vine la pachet și cu proteine de calitate, vitamine. Avantajul ovăzului e că este foarte versatil, putem face și brioșe cu el”, a spus nutriționistul Mario Popescu.

„Pastele integrale induc senzația de sațietate. Dacă le preparăm cu legume sau suc de roșii, atunci avem proteină completă. Această combinație poate înlocui cu succes o masă”, a zis nutriționistul.

De asemenea, a spus că apa nu ne ajută să ne „potolim foamea”, fiind vorba de un mit.

Citește și...

Ingredient nou care ajută enorm la regenerarea părului. Efect de „implant”

Specialistul Ioana Marinescu a vorbit despre un ingredient nou, „modern”, care ajută la regenerarea părului, având un efect de „implant”.

„Dacă în tinerețe, adolescență, am avut un păr destul de binecuvântat, cu trecerea timpului, am încercat - și multe facem această greșeală - tot felul de culori, permanent, modele ciudate care mi-au distrus părul. Pentru că mereu am căutat ceva care să-l echilibreze și să-i dea strălucire, luminozitate, un pic de volum, densitate, am încercat tot felul de ingrediente. Unele au funcționat foarte bine, altele nu atât de bine precum mă așteptam. Evident, diferă de la persoană la persoană. Sunt persoane mai receptive la anumite active și mai puțin receptive la altele. Din experiența mea, dar și de la laborator, părul are nevoi extrem de mari de curățare blândă, dar constantă. Spălatul pe cap trebuie să fie o bucurie pentru păr, iar ingredientele folosite să fie blânde”, a spus Ioana Marinescu.

„Un balsam, un mic tratament pentru păr sunt foarte importante”, a subliniat specialistul. „Încerc să fiu la curent cu toate noutățile din partea de știință a ingredientelor care apar. Chiar este un ingredient fabulos în ceea ce privește regenerarea volumului și diminuarea căderii firului de păr, un ingredient foarte modern în momentul acesta și foarte bine aspectat, în sensul în care studiile de specialitate sunt extrem de intense. Se pare că produsele care îl conțin au calitatea de a regenera firul de păr ca după un implant. Este, într-adevăr, un produs extrem de intens pentru regenerarea părului. Ultima noastră gamă conține acest ingredient, atât în șampon, cât și în masca și sprayul pentru scalp”, a spus Ioana Marinescu.

