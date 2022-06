Alegerile pentru preşedinţia USR, devansate pentru luna iulie

Conform unui comunicat transmis de USR, calendarul alegerilor interne va fi următorul:

turul 1 se va desfăşura între 6 şi 10 iulie, turul 2 între 11 şi15 iulie şi congresul online de validare a alegerilor pe 16 iulie.

'În contextul actual şi în perspectiva lui 2024, USR trebuie să aibă un leadership stabil şi un preşedinte ales cu voturile voastre. Nu mai putem aştepta până în toamnă. Guvernarea actuală este catastrofală pentru România, e nevoie de un leadership validat al Opoziţiei. Energia noastră nu trebuie irosită pe dispute interne, ci orientată 100% către lupta cu sistemul care căpuşează România. Şi pentru construcţia alternativei la el', le-a transmis preşedinte interimar, Cătălin Drulă, membrilor USR.

Cristian Pușcaș și-a dat demisia din USR Timișoara și a explicat de ce a luat această decizie. El a adus mai multe critici primarului Timişoarei, Dominic Fritz, dar şi echipei sale.

"Am demisionat ieri din USR.

M-am gândit serios dacă să scriu acest text sau nu, însă consider că anumite aspecte trebuie cunoscute şi de cei care privesc USR din exterior şi încă aşteaptă să fie salvaţi. Într-o țară în care diateza pasivă este la mare modă, unii oameni așteaptă să se facă, să se întâmple, să se rezolve, să se miște, iar alții așteaptă salvatorii. Îmi pare rău să vă spun, dar salvatorii nu mai vin.

V-au promis mult prea multe, iar acum, se prăbușesc pe drum, sub greutatea propriilor promisiuni. Pentru cei care nu mă cunosc, am devenit membru USR din momentul fuziunii cu PLUS.

Am fost membru fondator al PLUS Timiș. Am fost unul dintre responsabilii pentru recrutare/extindere din Timișoara, în perioada premergătoare alegerilor interne din PLUS Timiș din 2019.

Am împrumutat și sponsorizat cu sume importante campaniile electorale ale Alianței USR-PLUS, în județul Timiș, la toate alegerile la care Alianța a participat din 2019 până în 2020. Am fost implicat în coordonarea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din Mai 2019. Am îndeplinit de-a lungul timpului funcțiile de Secretar General al PLUS Timiș, precum și Co-președinte al comisiei electorale interne a alegerilor pentru filiala Timiș a USRPLUS din iulie 2021.

Ce NU e OK:

1. DUBLA MĂSURĂ. Strigi în parlament când majoritatea PSD-PNL (sau PSD-ALDE, în mandatul trecut) trece la foc automat tot ce-i convine prin vot fără a ține cont de opoziție (dictatura majorității), dar când te întorci acasă, în partid, faci exact la fel, treci orice prin vot, fără a ține cont de absolut nimeni, pur mașinal. Exact ca bețivul care își snopește muierea și copiii acasă, pentru că e frustrat că-l iau la mișto colegii la muncă.

2. ORGANIZAREA DE CONCURSURI TIP SIMULACRU. Ca primar, sau orice alt lider executiv, mi se pare OK să vii și să spui că ai nevoie ca șeful tău de cabinet, care îți organizează absolut tot, să fie un om în care ai deplină încredere, în primul rând, și apoi cauți competențele necesare. Acolo e nevoie în primul rând de chimie, apoi de competențe.

La Timișoara, pentru ocuparea acestei poziții, s-a organizat CONCURS PUBLIC, care a fost câștigat de președintele USR Timișoara la acea vreme. ”Great success!”, vorba unui clasic care se folosea de România pentru a face de râs Kazakhstanul. Sunt de părere că există unele poziții cheie, pretențioase, în astfel de structuri, care trebuie ocupate prin numiri asumate politic, nu prin concursuri cu mantă. Acesta este doar un exemplu, sunt și altele.

3. LIPSA DE VIZIUNE ȘI STRATEGIE POLITICĂ. Strategia cu care Fritz pornea la drum și avea să implementeze programul revoluționar de guvernare locală promis în campanie: printr-o majoritate extrem de fragilă, obținută prin votul unui dizident din PNL, răsplătit prin tot felul de concesii.

Personal, consider că un om politic de calibru, s-ar fi așezat la masa negocierilor din secunda 1, ar fi negociat o majoritate largă, cu care să poată conduce efectiv orașul, chiar dacă ar fi trebuit negociate unele capitole din acel program politic, care probabil trebuiau ajustate sau amânate. Rămâneau, însă, câteva în picioare, care se puteau livra concret.

Din păcate, asistăm de aproape 2 ani la un spectacol ludic, pueril pe alocuri, conferințe de presă cu greaua moștenire, explicații și motive pentru care lucrurile NU se pot face, etc.

4. INCAPACITATEA DE A PURTA O NEGOCIERE CU EFECT UTIL. Actuala conducere a USR a demonstrat, prin actualul proces de fisiune/sciziune, proces care este în plină desfășurare în aceste zile/săptămâni, că nu poate negocia absolut nimic, nici măcar intern, în partid, ce să mai discutăm de coaliții de guvernare.

Guvernarea nu mai e o miză pentru USR în 2024. Adevărata miză a USR, cu actuala conducere la timonă, a devenit satisfacerea pragului electoral și intrarea în parlament.Este foarte posibil ca acest lucru să se întâmple, la cum merg lucrurile azi, dar probabil pe traseul pe care aleargă UDMR, adică prin satisfacerea pragului electoral alternativ (peste 20% în minimum 4 județe).

Îi spuneam cu câțiva ani în urmă unui coleg, ajuns senator USR între timp, că o negociere de succes înseamnă a-ți cointeresa partenerul de discuție înspre o conlucrare benefică pentru ambele părți, altfel nu funcționează, cel puțin nu pe termen lung. Din păcate, în USR negocierile se poartă la rupere, după algoritmi de game theory. Matematic arată bine, însă elimină complet bunul simț din ecuație, iar de acolo începe tărâmul lui ”pentru că putem”.

Azi sunt convins că cei care conduc acum USR, la vârf, nu știu altfel, decât cu ghioaga sau cu ranga". Vezi continuarea aici!

