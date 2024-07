Adriana Bahmuțeanu vrea să se împace cu Silviu Prigoană: "Mă rog de el cu cerul și cu pământul"

"M-aș împăca oricând cu domnul Prigoană, să fim părinți. Într-o relație de cuplu, nu! Dar m-aș împăca oricând cu el, ca să fim părinții copiilor noștri, pentru că noi acum nu suntem împăcați. El refuză, de zece ani, să vorbească cu mine, deși mă rog de el cu cerul și cu pământul să redevenim părinți, pentru că ce a fost între noi a fost între noi, ca și cuplu, dar copiii noștri ar fi bine să se simtă iubiți.

Ar fi bine să ne vadă stând la aceeași masă și discutând despre problemele lor, pentru că sunt adolescenți și sunt probleme foarte multe. Din păcate, nu am reușit să îl înduplec pe domnul Prigoană să stea la aceeași masă cu mine. L-am iubit foarte mult, când formaam un cuplu. Probabil de-asta am fost și atât de tolerantă și am acceptat să ne împăcăm după atâtea și atâtea lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în ca podcastul "Fiță cu Adiță".

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, pe vremea când formau un cuplu / Sursa foto: Agerpres

"A fost o relație de tip fachirul și cobra"

În urmă cu ceva timp, vedeta recunoștea că relația pe care a avut-o cu Silviu Prigoană a fost una toxică și că a trecut prin ani de terapie să înțeleagă unde a greșit.

"A fost dragostea de la vremea respectivă. Nu pot spune că a fost marea mea dragoste. A fost o relație de tip fachirul și cobra. Eu eram cobra și el era fachirul. A fost o relație elastică. Ne iubeam cu patimă și, când ne certam, o făceam cu patimă. Ne despărțeam cu patimă. Nu puteam să ies din cercul ăsta vicios. Mi-a fost greu să rup această relație și am rupt-o târziu, după ce mi-am dat seama că îmi expun copiii unui stres inimaginabil. Copiii mei au fost motivul pentru care am decis să pun punct căsniciei cu Silviu Prigoană. El nu a dorit asta. Eu puteam să stau bine-mersi și acum, să fiu o doamnă, să stau în cea mai frumoasă casă din București, dar nu m-aș fi simțit bine și cred că aș fi ajuns la Spitalul 9",povestea Adriana Bahmuțeanu, în urmă cu ceva timp, pentru viva.ro.

Sursa foto: Facebook Adriana Bahmuțeanu

"I-am tolerat amante, jigniri, umilințe"

"Până la urmă, am făcut pasul cel mare și mi-au trebuit ani de terapie, ani de lucru cu mine ca să-mi dau seama cât am de recuperat, cât am de reconstruit la propria persoană, unde am greșit. Am greșit în foarte multe privințe. De exemplu, am fost foarte tolerantă, i-am tolerat foarte multe lucruri lui Silviu Prigoană, de dragul de a păstra căsnicia. I-am tolerat amante, amantlâcuri, jigniri, umilințe. Până când am zis: gata, stop, eu nu mai pot!", a mai spus vedeta.

În prezent, Adriana Bahmuțeanu este căsătorită cu George Restivan. Cei doi și-au unit destinele în primăvara anului trecut.

