Actorul Marian Olteanu nu a mai primit nicio ofertă după serialul Clanul: "Eram convins că n-o să-mi sune telefonul"

“Încă nu sunt în cărți pentru nimic, nu știu absolut nimic. Nu m-a chemat nimeni. E exact ce mă așteptam să se întâmple după Clanul, după un rol principal în care am avut foarte multe zile de filmare, am depus o muncă colosală. Eram convins din prima zi de când am început proiectul că imediat după ce se termină n-o să-mi sune telefonul prea curând.

Nu e vorba de pesimism, e pur și simplu o realitate. Nu trăim în America. Trebuie lumea să știe că actorii români nu sunt actori americani. Industria la noi nu se poate numi industrie. Abia se numește breaslă și i-aș spune breaslă, că e cum ar veni pe la noi în cartier. Și pe la noi în cartier se știe că Marian a jucat mult și că acum lumea încă-l percepe ca David Pribeagu din Clanul și are nevoie de o pauză. Eu sunt convins că anul ăsta nu o să fac absolut nimic. Poate cine știe, la anul din ianuarie. Din păcate așa stau lucrurile”, a declarat Marian Olteanu pentru ciao.ro.

"Clanul” este o producție românească, de acțiune, bazat pe formatul Icerde, al celor de la Ay Yapim, distribuit de Eccho Rights și la nivel internațional. Reprezintă o adaptare care are în centru o poveste captivantă în care puteți descoperi lupta clasică dintre Poliție și Mafie.

Sursa foto: Facebook Marina Olteanu

"O merit din suflet"

Și, dacă momentan nu a mai primit nicio ofertă, actorul a decis să plece într-o vacanță binemeritată.

“Plec acum la final de iulie. Mă duc în Creta, stau 10 zile acolo, o să iau o bărcuță până în Santorini, o să fie frumos. Abia aștept să mă duc și să nu fac absolut nimic. Abia aștept să mă bucur și eu de vacanță că o merit din suflet și cam asta ar fi. Plec cu o prietenă foarte bună pe care o știu de un an de zile și ce să zic? Plec cu o fată și atât.

Pentru oamenii care nu cred în relația de prietenie dintre un băiat și o fată, acum vreau să demonstrez contrariu. Ba da, se poate, credeți-mă. Nu e persoană publică, pur și simplu e o persoană cu care mă înțeleg extraordinar de bine. Adică majoritatea timpului râdem, glumim și pur și simplu ne simțim bine. Și cred că de asta am ales să facem vacanța asta împreună”, a spus Marian Olteanu.

