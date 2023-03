A fost descoperită fosila unei flori vechi de 170 de milioane de ani

O echipă de oameni de știință chinezi a identificat fosila unei plante antice care datează cu aproximativ 170 de milioane de ani în urmă, ceea ce o face cea mai veche angiospermă cunoscută din nord-vestul Chinei, potrivit ATI.

Echipa de la Academia Chineză de Științe Institutul de Geologie și Paleontologie Nanjing, Universitatea Lanzhou, Muzeul Geologic Ningxia și Universitatea Northwest a raportat că au găsit muguri de flori într-o fosilă care măsoară 17 milimetri lungime pe 9 milimetri lățime, cu muguri de formă ovală atașați de tulpină.

Conducătorul studiului, Wang Xin, a declarat pentru Global Times că fosila aparține unui grup de plante cunoscut sub numele de angiosperme, cele mai evoluate și diverse plante de pe Pământ astăzi.

Chinese paleontologists recently identified fossils of previously discovered ancient gymnosperms as angiosperms, or widely known as flowers. The ancient angiosperms are about 170 million years old. pic.twitter.com/HoitTa2s2q