Ziua internațională a diademelor. Coincide cu aniversarea reginei Victoria

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.



Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh).



Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua internaţională a diademelor

Ziua internaţională a diademelor (#InternationalTiaraDay), sărbătorită la 24 mai, este o zi în care toată lumea poate purta o diademă şi are ocazia de a se simţi ca un membru al familiei regale. Este, de asemenea, "o zi în care toate femeile îşi îmbrăţişează şi îşi sărbătoresc puterile de lider", scrie Agerpres.



Potrivit checkiday.com, ziua a fost iniţiată de autoarea americană Barbara Bellissimo pentru a însoţi programul ei de autoperfecţionare, Seasons of Success. A fost lansată în 2005, ca eveniment unic. În 2008, Lynanne White, de la magazinul American Rose Bridal din Poulsbo, Washington, a obţinut permisiunea lui Bellissimo de a adopta permanent această sărbătoare. White şi-a dat seama că are loc de ziua de naştere a reginei Victoria şi a decis să o menţină la această dată.



O diademă este o coroană ornamentală, cu bijuterii, adesea confecţionată dintr-un metal preţios. Diademele sunt purtate de obicei de femei, adesea la ocazii oficiale. Sunt purtate în mod obişnuit de membri ai familiilor regale precum şi de unele persoane mondene.



Tiarele realizate din metale mai puţin preţioase sau din plastic sunt cunoscute ca bijuterii fantezie şi sunt purtate la ceremonii de bun venit acasă, baluri, petreceri de majorat sau alte aniversări şi la nunţi. Câştigătoarele concursurilor de frumuseţe sunt uneori încoronate cu diademe. De asemenea, le poartă fetele care se îmbracă în prinţese Disney.



Se numeau tiare şi coifurile care erau purtate de regii persani. În antichitate, atât bărbaţii, cât şi femeile purtau ornamente pe cap asemănătoare cu tiarele, pentru a-şi arăta statutul înalt. De exemplu, grecii şi romanii antici purtau ornamente de cap în formă de coroană. Pe măsură ce Imperiul Roman a intrat în declin şi creştinismul s-a răspândit, diademele au devenit mai puţin răspândite. A existat o renaştere a diademelor la sfârşitul secolului al XVIII-lea, dar acestea erau purtate aproape exclusiv de femei. Napoleon i-a dăruit soţiei sale Josephine de Beauharnais diademe, ceea ce a contribuit la popularizarea lor.



Regina Elisabeta a II-a are probabil cea mai mare şi mai valoroasă colecţie de diademe din lume. Ea le-a purtat la multe ocazii de stat şi a moştenit multe dintre ele de la alte regine. Diferite regine, prinţese şi împărătese poartă diademe - diademele sunt cunoscute în special pentru că sunt purtate de membrii familiilor regale din Suedia, Danemarca, Ţările de Jos şi Spania. Vedetele lumii mondene au început să le poarte în epoca victoriană.

