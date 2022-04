Will Smith vrea să fie ajutat de Sadhguru, liderul spiritual care a strâns mii de români

Will Smith caută să își regăsească liniștea după incidentul de la Oscar în India.

Actorul a fost reperat pentru prima dată după incidentul de Oscar. Îmbrăcat lejer și făcând poze cu fanii lui, Will Smith a aterizat în India, potrivit Daily Mail. Acolo s-a întâlnit cu Sadhguru, liderul spiritual care a strâns recent mii de români la Arenele Romane, printre care și celebrități precum Loredaba Groza sau Andreea Esca. Will Smith și familia lui s-au mai întâlnit cu Sadhguru în 2020, iar acum actorul american vrea să fie călăuzit în direcția corectă, astfel încât să poată trece peste incidentul de la premiile Oscar. Fondatorul Fundației Isha a distribuit câteva fotografii cu el și actorul pe Instagram. Acesta a subtitrat fotografiile: "Will, a fost o plăcere să petrec ceva timp cu tine și familia ta minunată. Fie ca Sangha să fie puternică și Dharma să fie ghidul tău."

Cât privește cariera sa, Will Smith a fost văzut ultima oară în Bad Boys for Life, a treia ediție din franciza de film cu prieteni polițiști. Filmul a fost lansat în ianuarie anul acesta cu recenzii pozitive și succes comercial. De asemenea, în King Richard, joacă rolul principal. Filmul se bazează pe Richard Williams, antrenor american de tenis și tatăl starurilor și surorilor din tenisul mondial Venus și Serena Williams.

Interzis la Oscar timp de 10 ani

Will Smith, a demisionat deja din calitatea de membru al Academiei și a declarat înainte de audierea disciplinară că va accepta orice consecințe, conform Sky News. În urma episodului în care a răbufnit, acesta s-a scuzat public și a recunoscut că acțiunile sale au fost „șocante” și „inescuzabile”. Will Smith nu va avea voie să participe la niciun eveniment al Academiei, inclusiv la premiile Oscar, timp de 10 ani după ce l-a pălmuit pe comedianul Chris Rock pe scenă, la ceremonie.

Cine este Sadhguru

Celebrul guru indian, fondator al mişcării "Salvează Solul", este cel mai urmărit yoghin din lume, cu 2,2 miliarde de vizualizări pe reţelele sociale, doar în ultimul an. El parcurge cu motocicleta 30.000 km, din Londra până în sudul Indiei, timp de 100 de zile, pentru a le vorbi oamenilor despre importanța conservării solului și a apei. Sadhguru a fost și invitatul Andreei Esca, în cadrul unui interviu televizat, și le-a transmis românilor o lecție importantă: să se bucure de lucrurile simple, să aprecieze ce au, să zâmbească și să ocrotească mediul.

