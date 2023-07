Dacă vrei să dai examenul de conducere și, ca tot omul, ești nevoit să faci o solicitare către DRPCIV, mai bine te lași păgubaș. Numărul de telefon al instituției este trecut pe site doar ca să ai ce trece în agendă. Atât. Cei care sună sunt întâmpinați doar de căsuța vocală și, în cel mai bun caz, ridică cineva telefonul, se aude un foșnet, dar nicio voce nu răspunde. Cei mai buni ascultători!

Mă gândeam că poate cazul meu e mai izolat sau am probleme cu operatorul de telefonie mobilă. Dar am vrut să mă asigur și am intrat în secțiunea de „Google Reviews” a celor de la DRPCIV Gorj. Redau mai jos câteva mesaje de acolo:

„Am sunat pentru a afla documentația necesară înmatriculării, a răspuns o doamnă, am vorbit maxim 1 minut și a zis sa aștept. După 5 minute de așteptat a închis telefonul. Concluzia, comunicare zero.”

„Nu cred că are rost să explic. Toți cei ce ajung aici pentru înscrieri de dosar, programări, etc, știu câte guri sparte ale angajaților au de suportat. Niciodată dispuși să te ajute. Și ghiciți ce: o bună parte din cei prezenți în instituție sunt examinatori la traseu. Te cerți cu ei, mai vezi de Paștele cailor permis.”

„Astăzi, 1 iunie 2021, trebuia să susțin sala, la ora 8:30. Așa era programat de către ei. La ora 8:45, porțile erau închise. Trec două minute și vine paza din interior să ne spună că este liber de la guvern și să plecăm acasă. Concluzie: persoana responsabilă de programare este incapabilă să își facă treaba. Update: am susținut a doua zi sala. Polițistul supraveghetor țipa si amenința cu scoaterea din sala o persoană care nu făcuse mare chestie, cat timp cursanții susțineau examenul. În aceste condiții concentrarea iți este limitată. Se putea discuta frumos, în liniște, problema. Pe lângă asta... am avut și eu însumi o interacțiune cu dânsul pentru o fișă și am fost jignit de către acesta.”

„Am fost să aflu și eu data exactă pentru traseu, pentru că programarea a fost făcută pe calculator și au trecut 3 luni de atunci. Mi s-a zis să aștept până vine o doamnă. Când a ajuns, i-am explicat ce vreau și răspunsul ei a fost: Nu am timp de tine. Am intrat în birou și i-am explicat frumos, încă o dată, poate nu a înțeles. Răspunsul ei a fost: „închide ma ușa, n-auzi!? Dacă pierzi programarea la traseu asta e, nu ma interesează!” Tot ce avea ea de făcut era să mă caute după CNP și atât, dura doar 2 minute.”

