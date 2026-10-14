Volodimir Zelenski, primit de premierul britanic Andy Burnham la Londra. Ucraina cere sprijin militar suplimentar

Prim-ministrul britanic Andy Burnham îmbrățișându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski (dreapta) la Downing Street, în Londra, Marea Britanie, la 14 octombrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Premierul britanic Andy Burnham l-a primit, miercuri, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Downing Street, vizită prin care Londra dorește să-şi arate sprijinul „neclintit” pentru Ucraina, al cărei lider a fost criticat recent de preşedintele american Donald Trump.

Liderul laburist promite în cadrul acestei întâlniri „să accelereze livrarea de rachete esenţiale de apărare aeriană" în săptămânile următoare şi cere „partenerilor internaţionali să înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei”, a precizat Downing Street într-un comunicat.

Înainte de întâlnire, Zelenski a fost primit și de regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham.

Volodimir Zelenski a cerut ajutor militar suplimentar

În timpul discuțiilor cu Andy Burnham, Zelenski a cerut sprijin militar suplimentar și consolidarea colaborării dintre cele două țări, potrivit Skynews.

Prim-ministrul britanic a anunțat accelerarea livrării sistemelor britanice de apărare antiaeriană, precum și furnizarea de rachete pentru interceptarea dronelor rusești și intensificarea sprijinului împotriva atacurilor cu rachete cu rază lungă de acțiune.

Un alt subiect important al vizitei a fost relația Ucrainei cu Statele Unite, în contextul acordului privind motorina dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ucraina şi aliaţii săi europeni au fost deconcertaţi de decizia liderului de la Washington, de săptămâna trecută, de a ridica sancţiunile asupra motorinei ruseşti, pentru a permite Statelor Unite să o cumpere în cantităţi mari. Obiectivul acestuia este acela de a scădea preţurile la pompă şi de a mulţumi electoratul american înainte de alegerile cruciale de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan, Zelenski a declarat că s-a simțit trădat de decizia președintelui american și a afirmat că Statele Unite nu ar trebui să se situeze de partea Rusiei. El a subliniat că Ucraina avea nevoie de parteneri puternici pentru a putea continua să se apere.

Pe de altă parte, Donald Trump l-a criticat pe Volodimir Zelenski, mergând până acolo încât le-a „sugerat” sâmbătă ucrainenilor să îşi aleagă „un nou lider care să poată ajunge la un acord” de pace cu Moscova, lucru susținut și de miliardarul Elon Musk, care deține SpaceX.

Ucraina, discuții la Londra despre sistemul de comunicații Starlink

Zelenski a discutat la Londra și despre problemele legate de accesul la sistemul de comunicații prin satelit Starlink, esențial pentru operațiunile militare ucrainene. Președintele Ucrainei a insistat asupra importanței cooperării cu aliații occidentali și a declarat că Ucraina era pregătită să accepte orice formă de încetare a focului.

Totuși, conexiunea la reţeaua Starlink a SpaceX s-a îmbunătăţit, potrivit ministrului ucrainean al Apărării, care a precizat că firma lui Elon Musk menţine o limită de viteză de 161 km/h pentru utilizarea în mişcare, notează AFP, conform Agerpres.

„SpaceX continuă să menţină o limită de 161 km/h. În timpul zilei (miercuri), limitele reale au fost mult mai mici. Cu toate acestea, de acum înainte, înregistrăm că până la o viteză de 160 km/h, calitatea conexiunii s-a îmbunătăţit”, a declarat ministerul jurnaliştilor, adăugând că rămâne în contact cu SpaceX.

Regatul Unit este unul dintre cei mai importanţi susţinători ai Ucrainei de la începutul ofensivei la scară largă lansate de Rusia în februarie 2022.

Vizita lui Zelenski la Londra are loc într-un moment dificil pentru Ucraina, înaintea sezonului rece, când sprijinul militar și diplomatic occidental devine deosebit de important.

Laburistul Andy Burnham, care l-a înlocuit pe Keir Starmer la Downing Street în iulie, l-a primit pe preşedintele Zelenski la o bază navală din Portsmouth (sudul Angliei) la scurt timp după preluarea mandatului. De asemenea, el a efectuat o vizită în Ucraina la sfârşitul lunii august