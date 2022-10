Vladimir Putin nu este sigur încă dacă va participa la summitul G20 de luna viitoare

'Poate că voi merge. Încă mă mai gândesc', a declarat Putin joi seara, la Moscova, la un forum de discuţii politice cu experţi şi jurnalişti. Rusia va fi reprezentată cu siguranţă de o delegaţie de rang înalt, a declarat liderul de la Kremlin.

Putin nu a spus de ce depinde prezenţa sa la discuţiile majore stabilite pentru 15 şi 16 noiembrie.

Recent în presa rusă au apărut speculaţii că premierul Mihail Mişustin ar putea călători în locul lui Putin în insula indoneziană.

În calitate de gazdă a summitului, preşedintele indonezian Joko Widodo, care se aşteaptă ca Putin să vină în Bali, a anunţat o iniţiativă de pace pentru Ucraina.

Indonezia îi va invita pe toţi cei prezenţi la summit 'să ne aşezăm împreună şi să ne angajăm într-un dialog constructiv', a spus el în această săptămână.

Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au fost invitaţi la summitul G-20, programat pentru 15-16 noiembrie. Zelenski a spus că formatul exact al participării sale la această reuniune va depinde de situaţia din Ucraina.

Casa Albă a subliniat joi că preşedintele Joe Biden nu are 'nicio intenţie' de a participa la o întâlnire bilaterală cu omologul său rus Vladimir Putin cu prilejul viitorului summit G20, potrivit agenţiilor internaţionale de presă.

Biden nu are 'nicio intenţie' să discute cu Putin la G20

Casa Albă a subliniat joi că preşedintele Joe Biden nu are 'nicio intenţie' de a avea o întâlnire bilaterală cu omologul său rus Vladimir Putin cu prilejul viitorului summit G20 care va avea loc în noiembrie în Bali, în Indonezia, transmit AFP şi Reuters.

Preşedintele Biden 'nu are nicio intenţie să se aşeze (la discuţie) cu Vladimir Putin', le-a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt pentru securitate naţională al Casei Albe, John Kirby.



Joe Biden anunţase deja că nu are 'nicio intenţie' de a avea o întâlnire la G20 cu prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman.



Potrivit lui Kirby, este încă neclar dacă preşedintele Biden va avea o întrevedere cu omologul său chinez Xi Jinping la summitul din Indonezia.



Pe de altă parte, Kirby a spus că sesiunea Partidului Comunist Chinez care i-a acordat lui Xi Jinping al treilea mandat de preşedinte a fost 'în mare măsură ceea ce ne-am aşteptat', notează Agerpres.

Un nou delir. Vladimir Putin vrea pace cu NATO, dar nu spune nimic de oprirea invaziei: „Haideți să nu ne mai dușmănim”/ video

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a ținut un nou discurs delirant unde a învinuit Occidentul de opresiune, deși el a fost cel care anexat Crimeea, pentru ca mai apoi să invadeze întreaga țară, cu speranța că va pune mâna pe Kiev.

„Am un mesaj pentru NATO: haideți să nu ne mai dușmănim! Haideți să trăim în armonie! Haideți să construim un dialog, să construim încredere și, prin urmare, pace! Vreau să subliniez asta în cel mai sincer mod cu putință. Înțelegem pe deplin cât de complexă ar fi construirea acestei realități și am făcut pași către asta, dar ce am primit în schimb? Pe scurt: nu părea că există vreo dimensiune a unei posibile cooperări. Ceea ce am primit în schimb a fost o presiune permanentă asupra noastră și tensiune la graniță. Vă pot întreba care a fost obiectul acelei presiuni? Care a fost obiectivul?! Doar să vă antrenați? Sigur că nu! Scopul a fost să faceți Rusia tot mai vulnerabilă și să transformați Rusia într-un instrument pentru îndeplinirea scopurilor voastre geopolitice. Asta e ideea principală, toate țările au fost transformate în instrumente. Iar sancțiunile sunt introduse pentru toți cei care nu lasă capul plecat și nu vor să se lase folosiți ca instrumente. Iar la final, dacă ei nu au succes cu nimic, obiectivul este să distrugă, să îi șteargă de pe hartă pe cei care nu sunt obedienți. Dar nu le-a mers cu Rusia și nu o să le meargă niciodată”, a spus Vladimir Putin.

Practic, ceea ce încearcă Vladimir Putin este să se prezinte drept victima unui Occident nemilos, care vrea cu tot dinadinsul să distrugă cultura Rusiei. De parcă muzica lui Ceaikovski nu se asculta la toate filarmonicile europene până în februarie, iar romanele lui Dostoievski nu au intrat în lectura obligatorie a tuturor școlilor vestice respectabile.

Putin vrea să picteze o realitate alternativă foarte ciudată, ușor de combătut, potrivit căreia Rusia și-ar fi dorit enorm relații bune cu NATO și UE. Însă, din cauza faptului că Moscova căra tot greul relației, s-a decis să anexeze Crimeea în 2014. Iar pentru că Occidentul ar fi amenințat apoi securitatea Federației Ruse, ceea ce este complet non-factual, el s-a decis să invadeze toată Ucraina. Ca să ce? Nu știm. Cam pe aici se oprește logica construită cu greu, pe o fundație extrem șubredă, în termeni de onestitate.

Cu toate acestea, faptul că Vladimir Putin consideră că relațiile dintre Rusia și Occident, înainte de 2014, au fost atât de rele încât el s-a decis să anexeze Crimeea reprezintă poate afirmația cel mai ușor de demontat. Trebuie doar să ne uităm la legăturile economice formidabile construite între cele două părți, care au culminat cu Nord Stream 2.

Faptul că liderul de la Kremlin se prezintă în fața lumii cu o propagandă atât de ușor de demontat arată, mai presus decât orice, graba și disperarea Rusiei. Kremlinul nu pierde doar în războiul convențional din Ucraina, ci și în războiul informațional cu Occidentul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News