Vlad Dragomir şi Edi Iordănescu, replici acide la distanţă: Mă întreb dacă nu e o doză de egoism / În România eşti considerat obraznic dacă ai o părere opusă

”Nu o să comentez ce se discută în spațiul public. Cred că atunci când un jucător, înaintea unui meci oficial, iese în public cu o asemenea afirmație, putem să tragem anumite concluzii. Îmi pun întrebarea dacă nu cumva este o doză de egoism. Când știi că ai colegi acolo.

Eu mă uit foarte mult la ceea ce înseamnă caracter, capacitatea de a te integra într-un grup și să pui pe primul loc grupul. Noi nu facem lucruri la întâmplare.

Eu chiar l-am urmărit și i-am văzut jocul. Sunt vorbitor de limba greacă și mi-am luat foarte multe informații. Este un jucător care are tot timpul ușa deschisă la echipa națională, dar dacă cineva crede că fluturând cifre prin spațiul public sau după jumătate de sezon în Cipru poate imediat să vină la echipa națională, înseamnă că greșește.

Trebuie să continue să muncească, să confirme, avem ochi pentru toți, suntem atenți și cu siguranță îi va veni momentul. Poate echipa națională a ajuns într-un moment prea jos și oricine crede că e nedreptățit că nu e la națională”, a declarat Edi Iordănescu la conferința de presă premergătoare partidei cu Moldova, citat de Digisport.

Dragomir: În România eşti obraznic dacă ai o părere opusă

”E o afirmație exagerată că sunt egoist și mă gândesc doar la mine. Nu am ales în mod special acest moment pentru a conturba atmosfera de la echipa națională înainte de meciurile cu Slovenia și Moldova. Ce aș avea de câștigat din asta? Pur și simplu mi s-a cerut părerea și mi-am spus-o, așa cum o voi face întotdeauna

Ce nu s-a înțeles bine este că eu nu am nimic cu selecționerul, am și spus că îi respect decizia. Eu m-am referit la tot ce s-a întâmplat în ultimii trei ani în care nimeni de la echipa națională nu mi s-a dat vreo șansă. Repet, am jucat 32 de meciuri într-un sezon de Serie B și n-am fost băgat în seamă.

Așa că, acum e și mai ușor să fiu ignorat, dar nu mă plâng din atât. Am înțeles mesajul, eu îmi văd de treaba mea în continuare și vom vedea ce va fi. Poate a deranjat faptul că mi-am spus părerea cinstit, știu că în România ești considerat obraznic atunci când ai o părere opusă”, a declarat Vlad Dragomir, conform prosport.ro.

Ce a spus, iniţial, Vlad Dragomir

"Joc meci de meci cu evoluții remarcabile la liderul unui campionat mai bine cotat decât Liga 1 din România, dar nimeni din partea Federației nu m-a întrebat de sănătate în ultimii câțiva ani.

Dacă am fi avut o naționale cu jucători care să evolueze în marile campionate ale Europei n-aș fi spus nimic. Dar văd că principalul campionat care furnizează jucători la echipa națională este Serie B din Italia, iar eu cand am avut 32 de prezente într-un sezon de Serie B nu am fost convocat nici măcar la un meci de verificare.

Să decidă lumea dacă e corect sau nu, eu doar îmi spun părerea. Respect decizia selecționerului și îmi văd în continuare de treaba, iar dacă se va considera că merit să fiu convocat, o voi face responsabilitate și mândrie pentru țara mea”, a declarat Vlad Dragomir, citat de Digisport.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News