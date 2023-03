Violențe la Paris. Forţele de ordine i-au evacuat pe manifestanţi/ video

Potrivit prefecturii poliţiei din Paris, forţele de ordine au acţionat, în special cu tunuri cu apă, după o încercare de apropiere de situl Obeliscului Luxor, din centrul Place de la Concorde.

Shocking scenes in #Paris as people protest against pension reforms which will see retirement age rise to 64 - would there be the same level of anger when our retirement age in the UK goes up to 68 in the next ten years or so?#Retraites https://t.co/sNY74NNzrE