VIDEO - O fetiţă de 5 ani sună la ambulanţă după ce tatăl ei nu mai poate respira

Iată mai jos discuţia pe care a avut-o cu dispecerul de la 911.

Dispecer: Alo. Ce s-a întâmplat?

Savannah: Tatăl meu are probleme cu respiraţia.

Dispecer: Ok, aşteaptă o secundă, bine?

Savannah: Ok.

Dispecer: Câţi ani ai?

Savannah: Cinci ani!

Dispecer: Ok. Cum te cheamă?

Savannah: Savannah.

Dispecer: Ok, Savannah, aşteaptă un pic, trimit echipajul spre tine.

Savannah: Ok. Trebuie să veniţi foarte repede.

Dispecer: Ok, Savannah. Sunt pe drum echipajele. Tatăl tău este încă treaz?

Savannah: Da!

Dispecer: Ok. Uşa e descuiată?

Savannah: Dacă e uşa descuiată? Nu.

Dispecer: Ok. Poţi merge să descui uşa, te rog?

Savannah: Sigur! Nu fi speriat, tati! (n.r. i-a vorbit tatălui ei). Suntem în pijamale, pentru că ne pregăteam să mergem la culcare. Dar tati nu mai poate respira. Stai calm tati (n.r. din nou, i s-a adresat tatălui).

Dispecer: Spune-i tatălui tău că ajutoarele sunt pe drum, ambulanţa ajunge într-un minut.

Savannah: Ambulanţa vine într-un minut, tati. (n.r. apoi se adresează dispecerului) El chiar are nevoie de oxigen.

Dispecer: Are nevoie urgentă?

Savannah: Da, foarte!

Dispecer: Îl poţi întreba dacă s-a mai întâmplat vreodată asta?

Savannah: Ok. Spune că nu! E încă treaz acum. Suntem în pijamale, pentru că voiam să mergem la culcare. Dar eu am doar o bluză, aşa că trebuie să mă duc să mă îmbrac. Nu ştiu ce o să port, dar el are nevoie de oxigen. Repede! Mă duc în camera mea să mă îmbrac...

Dispecer: Hei, Savannah, vreau să stai acolo cu tatăl tău, da? Să nu îl laşi să adoarmă.

Savannah: Ok, am înţeles! Avem şi un câine mic.

Dispecer: Un câine mic? Deci e prietenos?

Savannah: Da, e prietenos. Doar latră uneori.

Dispecer: A ajuns echipajul?

Savannah: Da, au ajuns!

Dispecer: Sunt acolo să îl ajute pe tatăl tău. Ai făcut o treabă excelentă, Savannah!

Stăpânirea de sine a copilei i-a salvat viaţa bărbatului. Vezi discuţia completă în materialul VIDEO de mai jos!