Vești bune și rele pentru Taur, Gemeni, Leu, Rac, Scorpion, Pești, înainte de Luna Nouă de miercuri. Cheia succesului pentru Fecioară

Ca de obicei, horoscopul zilnic va fi difuzat începând cu ora 9.00. Rămâneți alături de noi!

Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pe scurt pentru toate zodiile:

Berbec

Marte, guvernatorul tău, face un sexil cu Saturn, deci este cazul să accepți că nu poți controla chiar totul, în niciun caz modul în care trece timpul.

Taur

Pare că trecutul nu îți oferă cale liberă să rezolvi unele probleme din prezent. Astrele zic să nu te victimizezi prea mult și să ai răbdare.

Gemeni

Orice proces administrativ va fi îngreunat, deci înhamă-te cu răbdare! Dar te ajută sigur carisma și ușurința în alegerea cuvintelor potrivite.

Rac

Dacă oboseală își face simțită prezența, ai face bine să nu o ignori. Ci mai degrabă să o accepți și să îți schimbi programul.

Leu

Nu este cea mai bună zi pentru a ieși în față. Îți priește să fii mai rezervat, spectator la ce se întâmplă astăzi în jurul tău.

Fecioară

Ascultarea este cheia succesului. Este important nu doar să auzi, ci și să fii prezent și conștient de ceea ce îți transmit persoanele importante.

Balanță

Luna Nouă de mâine se va petrece în casa carierei. Nu ar strica să fii atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Lasă intuiția să zburde!

Scorpion

Te vei frustra pentru că unii colegi se mișca precum melcii, dar nici nu îi poți forța să gândească și să acționeze așa cum o faci tu.

Săgetător

Astăzi va trebui să pui pe locul doi pasiunile tale. Nevoile partenerului vor fi mai importante. Încearcă să nu ai așteptări de la acesta.

Capricorn

Astrele îți recomandă să ai mai multă încredere în apropiați. Chiar au nevoie de asta. Orice planificare de la serviciu va fi dată peste cap.

Vărsător

Îți vei alege cu multă înțelepciune cuvintele, mai ales atunci când acestea te ajută să obții ceva concret. Nu este ziua cea mai bună pentru ore suplimentare.

Pești

Astrele îți recomandă să te gândești de mai multe ori înainte de a face o cheltuială serioasă sau de a da bani cu împrumut.

„Aveţi grijă să nu luaţi în viaţa voastră un om toxic"

„Aveţi grijă să nu vă duceţi către oameni care nu sunt potriviţi doar pentru că vreţi să vă faceţi o familie, să aveţi o casă. Este bine să vă doriţi, să manifestaţi, să cereţi, să primiţi, dar aveţi grijă de unde cereţi. Lună Noua în Casa a 12-a vorbeşte despre abandon, despre pierdere, despre respingere, despre consum. Aveţi grijă să nu luaţi în viaţa voastră un om toxic, nepotrivit", a spus Daniela Simulescu despre Luna Nouă, adăugând: „Dacă vă ştiţi că aveţi furie pe părinți, poate cu această dată de 29 iunie, reuşiţi să ziceți, totuşi, eu am nevoie de părinții ăştia, am nevoie de o bază, de un echilibru emoţional, am nevoie de rădăcini.”

