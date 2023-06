USR a decis să nu atace la CCR eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Partidul condus de Drulă, nemulţumit de impactul legii

"A fost votată Legea eliminării pensiilor speciale ale parlamentarilor - este o lege care a fost de fapt blocată un an şi două luni de domnul Ciolacu. În mai anul trecut USR a depus această lege şi de atunci în fiecare săptămână cerem să fie votată. Practic, prin această inacţiune, domnul Ciolacu, domnul Ciucă au făcut ca aceste pensii să continue să fie plătite timp de un an şi două luni chiar. Chiar şi aşa este bine, că am reuşit să-i determinăm prin presiune, astăzi, să voteze această eliminarea pensiilor a speciale. Avem, bineînţeles, semne de întrebare, pentru că au făcut-o mai prost decât era varianta USR - greşeli de procedură în care nu intru - şi sperăm că acestea să nu vulnerabilizeze legea la Curtea Constituţională", a declarat Cătălin Drulă, preşedintele USR, la finalul şedinţei comune a Parlamentului.



Impactul redus, nemulţumire a USR



"Şi va urma un alt plen, astăzi, la Camera Deputaţilor, în care vor fi salvate aceste 210.000 pensii speciale. După ce va trece cealaltă lege, legea care se referă la restul pensiilor speciale, vor rămâne în plată toate cele 210.000 de pensii speciale. Şi să luăm un exemplu: pensia specială a domnului Nicolae Ciucă - 18.000 de lei. După ce va trece această lege, va rămâne domnul Ciucă cu 16.000 de lei, care este tot dublul unei pensii care ar fi normală pe reguli de contributivitate. Mai mult, felul cum a fost făcută această a doua lege, care se referă la pensiile speciale în ansamblul lor, există mari riscuri de neconstituţionalitate. (...) În acest timp, la Senat, de un an şi jumătate, aproape doi ani, este blocat proiectul USR care abrogă o nouă categorie introdusă de pensii speciale - cea pentru foştii primari. E vorba de undeva la 15.000 de noi beneficiari de pensii speciale, se amână în fiecare an până la 1 ianuarie, acum teoretic peste şase luni intră în vigoare aceste aceste noi pensii care ne-ar costa sute de milioane de lei şi refuză domnul Ciolacu şi domnul Ciucă să o punem pe ordinea de zi şi să eliminăm", a susţinut liderul USR.



USR nu va sesiza CCR

"Nu, noi n-o să sesizăm Curtea Constituţională. Bineînţeles, nu vom vota acea lege care se referă la salvarea pensiilor speciale, la cele două sute şi ceva de mii de pensii care rămân neatinse. Am votat legea de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor copiată de PSD de la USR. (...) Textele articolelor sunt identice, le-au copiat de la noi, în schimb au introdus potenţiale probleme de procedură. În situaţia aceasta suntem. Nu vom ataca noi la Curtea Constituţională aceste proiecte de lege, vom vota împotriva proiectului de salvare a pensiilor speciale, altele decât cele parlamentare şi ne dorim ca pensiile speciale să fie eliminate cu totul, să fie trecute la contributivitate", a transmis deputatul USR, citat de Agerpres.



Întrebat despre acuzaţiile PSD potrivit cărora USR nu a eliminat pensiile pensiile speciale când era la guvernare, Drulă a spus: "Pare că domnul Simonis nu are cea mai bună zi astăzi. În 2021, când era la guvernare, în luna februarie a fost trecut proiectul de eliminare a pensiilor parlamentarilor, ulterior desfiinţat de CCR pe un motiv de procedură, şi anume că au spus că s-a dezbătut prea repede. Am citit această motivare a Curţii Constituţionale. Exact în ziua în care a venit decizia Curţii Constituţionale, care s-a întâmplat în mai 2022, acum un an şi două luni, noi am redepus proiectul care de atunci a stat blocat de PSD. A mai spus un lucru domnul Simonis, care e aproape fals sau, dacă vreţi, e fals prin omisiune, în care pare că există o specializare la PSD. De altfel, spunea domnul Ciolacu că trecem de la fapte la vorbe zilele trecute şi vedem acest lucru, şi anume spunea că în momentul de faţă niciun primar nu ia pensie specială. În momentul de faţă, suntem la şase luni de momentul în care intră în vigoare şi în plată aceste pensii speciale, care sunt ale primarilor, care sunt prorogate de la intrarea în vigoare doar până la 1 ianuarie".

