Mihai Tudose face praf stațiunea Mamaia! ”Haideţi că v-o spun eu! E un dezastru!”. Ce a pățit când a mers la o nuntă

”Noi stăm să vorbim de două tarabe din Mamaia care, între noi fie vorba, arată un dezastru. Haideţi că v-o spun eu! E un dezastru! Dacă ăla e plan de sistematizare sau ce e acolo, e un termen din ăsta mai ciudat, dar nu vi-l spun, că mă duc la combaterea discriminării după aia. Am fost, în mai anul trecut, la o nuntă în Constanţa. Stăteam la etajul 7, înainte de nuntă, pe balcon şi ţineam cafea pe masă cu mâna, că pleca cafeaua de acolo din cauza boxelor de jos, la trei după amiaza, în extrasezon. Înţeleg că e frumos cu muzică, dar... Şi acolo aveam un excavator, dincolo o macara, nişte betoane acolo, două amaneturi, un chioşc de gogoşi. Jenant!”, a afirmat europarlamentarul Mihai Tudose, într-o conferinţă de presă, întrebat despre staţiunea Mamaia, conform Agerpres.



”Nu-mi plac nici Mamaia, nici Năvodari! Trebuie dezvoltare integrală (...). Nu poate să funcţioneze Constanţa doar trei luni pe an. Turism din ăsta de trei luni. De două luni dacă plouă sau o lună dacă e şi frig. Sunt hoteluri, 12 luni pe an trebuie să se întâmple ceva aici, de la tot felul de concursuri, simpozioane şi aşa mai departe. Cineva trebuie să aibă imaginaţie şi să le pună pe masă. Aici, cine vinde gogoşi două luni, gata, ne-am scos, am plecat acasă. Ăsta nu-i turism! Asta nu-i Constanţa!", a mai spus europarlamentarul.

Premierul Marcel Ciolacu este în asentiment: ”Eu îmi petrec concediul în România. De mult timp nu am mai plecat. Pentru mine, Mamaia, în acest moment, mai ales pentru vârsta mea, nu mai e aşa atractivă. Mamaia nu că a stagnat, a dat înapoi".





