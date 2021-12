Un serial inspirat din Game of Thrones, ANULAT deşi s-au plătit 30 de milioane de dolari pentru episodul pilot

Bob Greenblatt, fost şef la WarnerMedia, a povestit ce s-a întâmplat.

"Când am ajuns eu acolo, ei deja investiseră 30 de milioane de dolari într-un episod pilot pentru un prequel la Game of Thrones. Am văzut o secvenţă la câteva luni după ajungerea mea la studiouri şi i-am spus lui Casey (n.r. şeful de conţinut al HBO) că nu va merge şi că nu cred că are vreo legătură cu seria originală şi nici nu va avea succes. Nu m-a contrazis, ceea ce a fost o uşurare. Am decis, din nefericire, să anulăm totul. Era o presiune enormă ca totul să meargă bine şi acest serial nu ar fi mers, asta e părerea mea.

HBO făcea foarte mulţi bani atunci, dar compania îşi pierduse mult din disciplină", a declarat Greenblatt.

HBO, reacţia oficială

"După mai multe analize, am decis să nu mergem mai departe cu acest prequel. Le mulţumim lui Jane Goldman, lui S.J. Clarkson şi tuturor membrilor talentaţi ai staff-ului şi actorilor pentru munca lor", transmitea HBO, conform The Insider.

Casa Dragonului, prequelul care se face

HBO a comandat zece episoade ale unui spin off al serialului "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", intitulat "House of the Dragon", ce se bazează pe volumul "Fire & Blood" a scriitorului George R. R. Martin, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

În serialul "House of the Dragon" vor fi descrise evenimente petrecute cu 300 de ani înainte de cele descrise în "Urzeala tronurilor" și va fi spusă povestea familiei Targaryen. Serialul se lansează în 2023.

Cinci scenarii asociate cu franciza "Urzeala tronurilor" au fost comandate de HBO în anul 2017.

"Am avut cinci seriale în lucru la HBO, care să urmeze Urzelii Tronurilor, și trei dintre ele continuă să avanseze. Celelalte două seriale nu au scenariul finalizat deocamdată. Despre ce sunt? Nu pot spune, dar poate că unii dintre voi ar trebui să se uite peste Fire & Blood și să propună teorii", a scris George R. R. Martin pe blogul lui.

Romanul "Fire & Blood" debutează cu povestea lui Aegon Cuceritorul, creatorul Tronului de Fier, și explorează evenimentele trăite de generațiile care i-au urmat.