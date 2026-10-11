Ucraina a atacat al treilea centru de date Yandex din Rusia. Serviciile au fost întrerupte în mai multe regiuni și țări

Rusia în război cu Ucraina. Foto: Freepik

Ucraina a atacat pentru a treia oară un centru de date al companiei Yandex din Rusia, provocând oprirea completă a infrastructurii din Vladimir și perturbări ale conectivității la internet în mai multe regiuni și țări.

Ucraina a atacat în noaptea de sâmbătă spre duminică un al treilea centru de date al companiei informatice ruse Yandex, a informat chiar această companie, în timp ce serviciile ruseşti de monitorizare a traficului pe internet au semnalat întreruperi de conectivitate atât în mai multe regiuni ale Rusiei, cât şi în state vecine din spaţiul ex-sovietic, relatează agenţia EFE.

"Infrastructura centrului de date Vladimir (la circa 200 de kilometri est de Moscova) a fost avariată, iar funcţionarea acestuia a fost oprită complet", a transmis Yandex.

Un canal ucrainean de pe Telegram a postat în acest timp videoclipuri cu o explozie şi cu incendiul provocat de aceasta la respectivul centru.

Serviciile Yandex au fost întrerupte în mai multe regiuni ale Rusiei

În urma atacului, serviciile Yandex au fost întrerupte în mai multe regiuni ale Rusiei. Utilizatorii serviciilor Yandex din mai multe ţări ale spaţiului fost sovietic au semnalat de asemenea întreruperi de conectivitate, respectiv în Belarus, Kazahstan şi Armenia, dar şi în Turcia şi Serbia, ţări care nu fac parte din acest spaţiu, dar unde compania Yandex este prezentă.

Ucraina a continuat de asemenea atacurile cu drone asupra altor obiective de infrastructură rusească. Potrivit Ministerului rus al Apărării, noaptea trecută antiaeriana sa "a interceptat şi doborât 479 de drone cu aripă fixă" deasupra a 17 regiuni ale Rusiei şi a peninsulei Crimeea anexate.

La rândul său, Rusia a atacat în acelaşi timp un centru de date ucrainean în oraşul Odesa, precum şi o navă în portul Cernomorsk de la Marea Neagră, potrivit Ministerului rus al Apărării, care a susţinut că acea navă transporta materiale militare.

Accesul la internet a devenit cea mai recentă ţintă a atacurilor aeriene ruseşti în Ucraina, care vizează acum şi această infrastructură pentru a perturba comunicaţiile în reţea şi a slăbi economia, prin urmare Kievul recurge ca represalii la lovituri asupra unor ţinte ruseşti similare, conform Agerpres.

Trump a încheiat acordul cu Putin privind motorina după ce Zelenski i-ar fi ignorat de șase ori cererile: "Le sugerez să se doteze cu un lider care poate pune capăt războiului"

Noile atacuri se desfășoară pe fondul înțelegerii dintre SUA și Rusia. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a hotărât să ajungă la un acord cu Rusia privind exporturile de motorină, după ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski nu ar fi dat curs, în șase rânduri, solicitărilor Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești. Informația a fost oferită pentru Axios de un oficial american familiarizat direct cu situația.

Decizia convenită între Trump și președintele rus Vladimir Putin a provocat noi tensiuni între Washington și Kiev și riscă să afecteze demersurile recente ale administrației americane pentru obținerea unui acord care să pună capăt războiului.

La scurt timp după ce înțelegerea a fost anunțată, Ucraina a lansat un atac cu drone asupra unei instalații petroliere din regiunea Rostov, în sudul Rusiei. Potrivit informațiilor publicate de presa locală independentă, ținta a fost terminalul petrolier Yug Rusi, din Rostov-pe-Don, utilizat pentru depozitarea și transferul produselor petroliere.

În urma atacului, la instalație a izbucnit un incendiu. Informațiile despre lovitură au fost relatate de presa internațională, care citează autorități regionale și surse independente din Rusia.

Donald Trump a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să aibă un nou lider, care să poată ajunge la un acord cu Rusia pentru încheierea războiului. Zelenski a criticat decizia administrației americane, pe care a calificat-o drept „nedemnă” și care s-a transformat la scurt timp într-un duel la distanță între președintele Ucrainei și Donald Trump. De această dată Trump a venit cu un atac foarte dur la adresa liderului Ucrainei.

"Le sugerez să se doteze cu un nou lider care poate ajunge la un acord” cu Rusia pentru a pune capăt războiului, a declarat Donald Trump în fața presei, la Casa Albă.

Trump a criticat și atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești. Aceste operațiuni vizează instalații petroliere și de gaze care au un rol important în economia Rusiei și în finanțarea efortului său militar.

Liderul american a afirmat că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină, alte 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion de tone ulterior. Acesta a susținut că noile livrări vor contribui la reducerea prețurilor la combustibili, o prioritate pentru administrația sa.

Pentru a permite aceste tranzacții, autoritățile americane au relaxat temporar restricțiile asupra exporturilor de motorină rusească. Măsura marchează o schimbare de abordare față de politica de presiune economică asupra Moscovei, în contextul războiului din Ucraina.