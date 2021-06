Tudor Gheorghe, concluzie tristă despre pandemie: Aici este pericolul! Pe cei curați i-a făcut mai curați, pe cei murdari i-a murdărit și mai tare

La 75 de ani, Tudor Gheorghe este unul dintre cei mai iubiți artiști români și și-a dedicat întreaga viață scenei.

Invitat la Antena 3, marele artist a vorbit despre situația pandemiei de COVID-19 din prezent și despre momentul în care, în plină pandemie, și-a pierdut soția.

În plus, celebrul artist a mărturisit faptul că pandemia l-a împiedicat să mai aibă spectacole, îi este foarte dor de scenă

"Pe cei curați i-a făcut mai curați pe cei murdari i-a murdărit și mai tare. Adică faptul că am rămas pe frică, teamă care este încurajată și de dialogurile astea absolut ciudate de multe ori pe canalele de televiziune.

Aici este pericolul! Sunt oameni formatori de opinie și atunci când doi oameni cunoscuți, în care lumea crede, au început să se certe între ei pe această temă că injecția face rău, că vaccinarea nu aduce decât nenorocire, este o iluziile, iar altul spune sunteți proști, nu numai așa putem scăpa. Eu am trecut prin boală și după o lună și jumătate mi-am făcut amândouă dozele și am știut de ce le fac. Am crezut că este bine și cred în continuare", a declarat Tudor Gheorghe la Antena 3.

Soția lui Tudor Gheorghe a murit în pandemie. Cine a fost Georgeta Luchian Tudor

Actrița Georgeta Luchian Tudor, în vârstă de 86 de ani, soţia artistului Tudor Gheorghe, a încetat din viață în 26 ianuarie 2021.

„Teatrul Naţional 'Marin Sorescu' anunţă cu tristeţe plecarea la cele veşnice a actriţei Georgeta Luchian Tudor, una dintre actriţele emblematice ale unei instituţii pe care a slujit-o cu un talent ieşit din comun, şi este alături în aceste momente de soţul ei, artistul Tudor Gheorghe', au informat, marţi, reprezentanţii Naţionalului craiovean.

Potrivit sursei citate, actriţa Georgeta Luchian Tudor s-a născută la Brăila (6 septembrie 1934, numele de familie Loch), a absolvit Institutul de Teatru în 1963, clasa profesor Ion Şahighian, asistenţi David Esrig şi Călin Florian.

„A dorit să fie ziaristă, dar teatrul a câştigat în ea una dintre actriţele de rasă, de a cărei nobleţe artistică s-au bucurat generaţii de spectatori craioveni şi nu numai', mai arată sursa citată.

A debutat la Naţionalul craiovean în rolul Fanchette, în spectacolul 'Nunta lui Figaro' de Beaumarchais (1963). A fost distribuită în roluri feminine complexe: Maria Lothundiaz ('Valetul de cupă' de H. de Balzac), Cenuşăreasa ('Pantofiorul de aur' de E. Liţu), Dona Anna ('Ţărăncuţa din Getafe' de Lope de Vega), Cellia ('Volpone' de Ben Johnson), Dona Angela ('Doamna nevăzută' de Calderon de la Barca), Păuna ('O piatră de hotar' de Ion D. Sîrbu), Ara ('Arca Bunei Speranţe' de Ion D. Sîrbu), Clarice ('Slugă la doi stăpâni' de Goldoni), Sanda Augustin ('Amurgul acela violet' de Ion D. Sîrbu), Marion ('Marion Delorme' de V. Hugo), Domnişoara Nastasia ('Domnişoara Nastasia' de G. M. Zamfirescu), Nora ('Nora' de H. Ibsen), Viorica ('Micul infern' de Mircea Ştefănescu) etc. A jucat în spectacole regizate de cunoscuţi regizori: Georgeta Tomescu, Ion Maximilian, Valentina Balogh, Cătălina Buzoianu, Petre Sava-Băleanu, Călin Florian, Riszard Sobolewski, Cristian Hadji-Culea, Daniela Peleanu, Mircea Cornişteanu, Mihai Manolescu, Silviu Purcărete şi alţii.

Se consideră „unul dintre cei mai bogați români”. Acesta beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitate, la fel ca artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liberprofesionist.

Primește lunar 2.000 de lei și se consideră „unul dintre cei mai bogați români, ba chiar este de părere că suma primită, ca artist, este una mare, citează playtech.ro.

„Ca artist, e destul de mult, nu?”

„Sunt unul dintre cei mai bogați români, dar nu în lucruri materiale. Nici casa nu e pe numele meu. Practic, nu am nimic. Am construit casa cu fiul meu, el o va moșteni, ca să nu mai umblăm cu succesiuni și cu alte prostii. Sincer, nici nu știu ce pensie am. Vreo 2.000 de lei, ca artist, e destul de mult, nu?”, a declarat Tudor Gheorghe într-un interviu acordat pentru revista Taifasuri.