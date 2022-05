Tudor Chirilă revine în București cu „Visul American”: E greu să te culci după asemenea injecție

În cele două luni, cât a durat turneul, spectacolul jucat de Iarina Demian și Tudor Chirilă a fost vizionat de aproape 8000 de spectatori, din Caracal, Craiova, Ploiești, Bistrița, Satu Mare, Baia Mare, Iași, Suceava, Pitești Constanța, Galați, Arad, Oradea, Cluj, Brașov și Târgu-Mureș

Spectacolul revine în București, pe 2, 3, 9 și 10 iunie, la Teatrul de Comedie în sala Radu Beligan, locul în care a debutat și a fost apreciat pentru prima oară.”Visul American” va fi prezent și la Festivalul Internațional de Teatru Sibiu, pe 30 iunie, la Colegiul Național Octavian Goga”.

Turneul “VISUL AMERICAN” a fost cel mai de amploare turneu de teatru din România de după pandemie. Echipa din spatele spectacolului este formată din 18 oameni, a muncit extrem de mult pentru a aduce în fața spectatorilor cea mai bună variantă a unui vis american controversa. ”Turneul a reprezentat un adevărat tur de forță, în care cele nouă monologuri ce au compus spectacolul ce a oferit publicului, timp de o oră și jumătate, o radiografie brutal de sinceră, comică și cinică a Americii și a lumii în care trăim”, se arată într-un comunicat la Teatrului de Comedie.

Tudor Chirilă: Job done!

"În 16 martie, deși făcusem o muncă serioasă de preproducție, încă nu știam dacă vom putea pleca în turneu. Rămăsesem fără sponsorii cheie care ne dădeau siguranța că vom putea susține turneul indiferent de încasările din bilete, spune Tudor Chirilă. Și, totuși, am hotărât să riscăm. Au urmat două luni frumoase al căror principal beneficiu sună simplu: oamenii. M-am reconectat după foarte mulți ani cu publicul din țară, în general lipsit de accesul facil la producțiile teatrelor bucureștene. Am avut săli pline, dar mai ales energii incredibile care făceau imposibilă o oră rezonabilă de culcare după fiecare show. E greu să te culci după asemenea injecție, e greu să dormi după ce te dai jos dintr-o navă spațială. Am încercat adesea pe parcursul turneului să fiu conștient de bucuria pe care o trăiesc. Nu am reușit de fiecare dată, pentru că nu am fost doar actor, ci și un soi de manager cu liste de acțiuni de verificat/bifat. După doi ani de pandemie facem de toate. A trecut ca un vis. Frumos. Pentru care înainte de toate trebuie să-i mulțumesc Iarinei Demian că a făcut acest spectacol. În egală măsură lui Eric Bogosian că a fost lovit de inspirația de a scrie acest text atât de actual în 1986. Apoi tuturor celor care au făcut turneul ăsta împreună cu mine. Job done. Ne vedem la teatru, turneul s-a terminat, dar spectacolul se va juca în continuare la el acasă, la Teatrul de Comedie."

Iarina Demian: Să atringem cerul cu podul palmei

,,“Visul American” înseamnă un vis împlinit, spune Iarina Demian, dar în spatele lui este o muncă enormă. Destulă durere și multă bucurie. Este ca atunci când am vrea “să atingem cerul cu podul palmei”. Desigur pare imposibil și totuși asta a făcut Tudor Chirilă. Pentru mine “Visul” a însemnat o barieră greu de trecut fiindcă m-am aflat în fața necunoscutului. Un singur actor pe scenă fără alți parteneri. A trebuit să inventăm parteneri și sa i facem și pe ei să “trăiască”. Publicul a primit spectacolul cu inteligență, cu seriozitate și cu o bucurie imensă. Am fost copleșiți de aplauze care păreau că nu se vor mai sfârși. Oamenii au uitat de pandemie și cred că TEATRUL a ieșit învingător!”

,,Visul American” este un spectacol de Iarina Demian cu Tudor Chirilă, scenografie și costume de Irina Moscu, lighting design de Daniel Klinger și video design de Dilmana Iordanova.

