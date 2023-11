Trei opțiuni pentru PNL la alegerile din 2024 - surse / Update: Ciucă, declarații din ședință

Urmează 2024 - un an cu patru rânduri de alegeri.

Care va fi strategia PNL la alegerile de anul viitor?

Liberalii analizează trei opțiuni și se vor folosi în analiză de sondajele de opinie realizate la nivel național și de cele 45 de cercetări sociologice realizate la nivel local și județean, conform surselor DC News.

Rămâne de văzut dacă vor aborda anul electoral „Prin Noi Înșine”, „alături de PSD într-o alianță electorală” sau „într-o largă coaliție de dreapta”. Vor fi consultați toți șefii de filiale precum și foștii președinți ai PNL și președinții Consililor Județene și ai municipiilor reședință de județ.

Nicolae Ciucă, la începutul ședinței:

„Prin noi înșine am reușit de-a lungul istoriei. Prin noi înșine vom reuși să abordăm alegerile din 2024 și să le câștigăm. Să dăm Președintele României. Pentru că nu există altă soluție pentru dezvoltarea României.

Suntem aici să stabilim strategia și direcția. Avem nevoie ca pe baza acestor valori să ne asumăm obiectivele. Pentru îndeplinirea lor avem clar nevoie de o strategie și un plan.

Trebuie să dezvoltăm propriile obiective, propriile linii în conformitate cu ce am asumat ca partid.

Fiecare dintre miniștrii noștri pot fi analizați. Dar avem cea mai bună echipă de miniștri care s-a angajat sa facă treaba. Nu e deloc simplu. Și-au îndeplinit obiectivele. Important e că am avut și avem puterea să spunem ce am făcut bine, să putem spune ce nu am îndeplinit. Asa e și într-o familie, acasă, spui onest ce ai făcut bine și ce nu ai reușit. Trebuie să ai puterea să recunoști, să îndrepți, să treci mai departe. Același lucru să îl facem și cu programul de guvernare.

Din punct de vedere politic cred că am fost suficient de răbdători și vă cer să avem în continuare capacitatea de răbdare la guvernare și atitudinea față de campania electorală și competiția pentru 2024.

Noi ne tot asumam echilibrul si responsabilitatea din partea PNL, dar nu fara ca ceilalți să țină cont de această onestitate și trăsătură de caracter pentru ce înseamnă stabilitatea României și exercitarea actului de guvernare. Sigur că vom fi mereu responsabili și echilibrați că așa suntem noi. Dar nu vom accepta altceva decât tot responsabilitate și onestitate de la orice partener”.

Nicolae Ciucă, liderul PNL, a spus ce fel de Românie își dorește peste un deceniu.

De asemenea, în cadrul emisiunii „Educația la Putere”, TVR2, Nicolae Ciucă a vorbit și despre anul 2024, un an plin de alegeri.

„Am constituit o coaliție de guvernare pentru a asigura stabilitate, nu convulsii. Ne apropiem foarte mult de 2024, îmi doresc foarte mult să nu existe niciun fel de convulsii, să existe o competiție politică, fiecare partid să își pună propriile valori, obiective și direcțiile prin care ajunge să își pună în aplicare acele obiective. Noi avem aici o chestiune pe care o pierdem din vedere, stabilim obiective, dar nu explicăm cum ajungem sa le îndeplinim, cum folosim aceste resurse, practic livrăm doar rezultatul final și atunci cred ca la nivelul clasei politice trebuie să se abordeze campaniile electorale într-o manieră cât se poate de așezată politic, pentru că nu cred că ca avem timp de convulsii, nu ne putem permite convulsii. Cred că nici cetățenii nu mai așteaptă convulsii. Suntem la o emisiune despre armată și nu aș fi vrut să facem politică”, a zis Nicolae Ciucă la TVR 2.

Ce fel de Românie vă doriți peste 10 ani?

„Am să vă răspund pe baza unei experiențe proprii pe care am avut-o cu tinerii noștri care ne fac mândri de fiecare dată când obțin rezultate la olimpiadele internaționale. Din discuțiile cu ei am remarcat că nu discutăm de o bază mare de selecție, sunt câțiva. Sigur, au loc selecțiile respective, vârfurile sunt totuși puține, suntem o țară de 19 milioane și ceva de oameni, cred că ar trebui ca masa aceasta de olimpici să fie mai mare și de asemenea imediat înapoia lor sa avem un număr cat mai mare de tineri care sa fie acolo în linia a doua, linia a treia, cu un nivel de educație destul de aproape de nivelul acela.

Avem nevoie ca abandonul școlar să fie cat mai mic, avem nevoie sa conștientizăm că sistemul de educație din România oferă deschiderea să își aleagă fiecare după propria viziune ce vrea sa facă în viață, nu toată lumea poate să ajungă medic sau programator, deși avem mare nevoie. Sunt, de asemenea, alte profesii care pot să ofere satisfacție la fel de mare în viață și atunci mi-aș dori ca numărul celor care performează sa fie mai mare, iar înapoia lor sa fie o bază și mai mare”, a spus Nicolae Ciucă la TVR 2.

