Trei oameni au fost răniți în timpul filmărilor pentru "Cursa". Codin Maticiuc a făcut anunțul

Trei persoane au fost internate duminică în spital în Capitală, în urma unui accident care a avut loc în timpul filmărilor pentru un lungmetraj despre cursele ilegale de mașini.

Codin Maticiuc a făcut luni dimineață anunțul oficial privind accidentul. Potrivit acestuia, au fost răniți doi cascadori și un cameraman.

„În seara aceasta, în timpul filmărilor Cursa, a avut loc un accident între două mașini. Implicați și vătămați au fost trei persoane: 2 cascadori profesioniști, din probabil cea mai bună echipă din România și un cameraman. Suntem la Spitalul Universitar, la Primiri Urgențe și vreau să vă anunț și mă bucur să vă anunț că sunt bine, sunt în afara oricărui pericol. Am trecut și prin CT-uri, prin foarte multe teste, sunt foarte bine.”, a transmis Codin Maticiuc în mediul online.

Un bolid de lux, utilizat pentru filmările de acțiune, ar fi lovit gardul care separă șoseaua de linia de tramvai. Martorii afirmă că, după impact, mașina a ricoșat într-un vehicul al echipei de filmare, aflat la marginea străzii, provocându-i răsturnarea. Accidentul s-a întâmplat în jurul orei 22, pe Bulevardul Doina Cornea, aproape de Pasajul Basarab, și pagubele sunt estimate la câteva sute de mii de euro.

Acesta a postat în urmă cu câteva ore un clip pe contul personal de Facebook.

În ultimele săptămâni, mai multe artere principale din Capitală au fost închise pe timp de noapte, la cererea echipei de filmare, pentru realizarea acestui lung-metraj. Vehiculele de mare viteză utilizate în scene sunt manevrate de cascadori.

Încă se mai face casting pentru "Cursa"

Anunțul lansat în 2 iulie în care producătorii cheamă la casting actori, figuranți și animatoare este încă valabil până pe 15 septembrie, potrivit Agenția de casting.

"Figurație simplă, bărbați și femei 18-65 ani pentru un film "CURSA". Filmările au loc în București, de noapte sau split (încep după amiaza și țin până spre dimineață). Persoanele selectate de regizor vor avea mai multe zile de filmare în perioada 15.07.2024-15.09.2024.

3, 2, 1... Să înceapă „Cursa”!

Cele mai spectaculoase mașini, cele mai complexe cascadorii, cele mai mari mize și cei mai mulți cai putere fac din filmul „Cursa” cea mai îndrăzneață producție cinematografică din ultimii ani din Romania.

Bulevardele din București vor deveni piste periculoase, nopțile calde vor răsuna sub pedala de accelerație, iar adrenalina întrecerilor va fi asigurată de supermasini. Bolizii și cursele de stradă vor fi completate de o distribuție efervescență si o echipa de cascadori si soferi profesionisti. Filmul isi incepe filmarile in iulie 2024 si va fi lansat in cinematografele din Romania in toamna lui 2025" se arată în postarea de pe site.

„Cursa” lui Codin Maticiuc are un buget mai mare decât „Miami Bici 2”. Se pare că producția de acțiune, care îi are în distribuție pe Andi Vasluianu și Denis Hanganu, va costa aproximativ 3,5 milioane de euro, depășind astfel bugetul comediei filmate în Los Angeles și Las Vegas și avându-l pe Danny Trejo în rol principal, care s-a ridicat la 2,5 milioane de euro. Potrivit Spynews, „Cursa” este considerată „cel mai scump film independent românesc”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News